Školství čekají velké změny, peněz je na ně dost. Vzroste i kvalita výuky?

/INFOGRAFIKA/ Bylo by velmi zajímavé slyšet, co uslyší děti od svých rodičů, až jim dnes ukážou svoje vysvědčení. Pochválí je za pěkné známky, nebo se zeptají, co všechno se za uplynulý školní rok naučily, jaké knížky přečetly, kolik projektů zpracovaly?

Pravděpodobně většinu z nich budou zajímat hlavně jedničky. Stejně tak se problematika českého školství v posledních letech zúžila převážně na výši platů. Naštěstí tato otázka se zdá být pro příští roky vyřešena.

„Od ledna dostanou učitelé přidáno o deset procent v tarifech a pět procent navíc půjde do nenárokové složky mzdy,“ potvrdil včera na setkání s novináři staronový ministr školství Robert Plaga (ANO).

Dost prostředků je také na společné vzdělávání a speciální školství. Ve státní pokladně budou prostředky i na přijetí potřebných 16 tisíc nových kantorů, ale takové číslo se od září těžko povede naplnit.

Na prahu prázdnin ministra ještě čeká klání nad novelou školského zákona, kterou předložil poslanec ODS Václav Klaus ml. Navrhuje v ní odklad reformy financování regionálního školství o dva roky. Robert Plaga je zastáncem ročního překlenovacího období, aby si ředitelé v praxi mohli vyzkoušet nový způsob výpočtu nárokových financí, v němž bude určující počet odučených hodin.

„Někde mohou školy zjistit, že maximální počet hodin je 900, ale personální či prostorové kapacity mají jen na 800. Budou tak mít rok na to, aby to vyřešily se svým zřizovatelem,“ uvedl Plaga s tím, že naostro by se reforma měla spustit 1. ledna 2020.

Všechny tyto dílčí kroky mají směřovat ke zkvalitnění výuky. Otázka zní, co by vlastně mělo být jejím obsahem. Na to by měly odpovědět revidované rámcové vzdělávací programy a také zásadní debata o podobě maturitní zkoušky.

„Do ní půjdu s tím, že je nutné znovu definovat, co od státní maturity požadujeme a kde je ono nepodkročitelné minimum požadavků,“ uvedl Robert Plaga.