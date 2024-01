Poslední měsíce a týdny roku 2023 provázela jednání ministerstva školství s odbornými pedagogickými organizacemi, které jsou nespokojené s plánovanými škrty a výdaji na letošek. Kromě personální politiky a financování ale letos český vzdělávací systém čekají také další výzvy. I v roce 2024 budou střední školy čelit náporu silných populačních ročníků při přijímačkách, které navíc projdou digitální revolucí. Deník přináší shrnutí největších změn, které učitele i rodiče letos čekají.

V roce 2024 budou střední školy čelit náporu silných populačních ročníků při přijímačkách, které navíc projdou digitální revolucí. Podívejte se v článku i na další důležité změny, které učitele a rodiče letos čekají. | Foto: Deník/Edwin Otta

Deník / Průvodce rokem 2024Zdroj: DeníkNastanou nějaké změny u školkovného?

Pro letošní školní rok, který už běží, se ještě nemění nic. Změna nastane u roku 2024/2025. Nově výši školkovného v obecních, krajských a státních školkách určí sám zřizovatel. Dosud to byla pravomoc ředitelů. A změní se i to, dle čeho se určuje, kolik rodiče zaplatí. Zatím se obnos vypočítává v závislosti na průměrných neinvestičních výdajích konkrétního zařízení. Nově se bude řídit podle výše minimální mzdy.

„U mateřských škol půjde o částku ve výši maximálně osmi procent základní sazby minimální měsíční mzdy, u zájmového vzdělávání ve školních družinách a školních klubech o maximálně čtyři procenta,“ uvedlo ministerstvo školství v důvodové zprávě novely vyhlášky. Nejvíc mohou rodiče zaplatit 1512 korun měsíčně za školku a 756 korun za družinu.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Digitalizace přijímacích zkoušek i rozšíření kapacit. Přečtěte si rozhovor ke změnám ve školství:

Duševní zdraví a řešení nerovností ve školách mají mít prioritu, říká analytička

Zůstanou úlevy pro jeho platby?

Osvobození od plateb se nadále týká rodičů, kteří pobírají příspěvky na děti. Podle odborníků je to opatření, které ruší časté bariéry, kvůli nimž děti ze sociálně slabších rodin do školek nechodí. „Úprava umožňuje zřizovatelům flexibilně zohledňovat socioekonomický status rodin v lokalitě, a přestože to může přinést v tomto smyslu vyšší finanční zátěž pro obce, jde o investici do vzdělání nejmladší generace, která se z dlouhodobého hlediska regionu nepochybně vrátí,“ zmínila analytička platformy EDUin Kateřina Lánská. Daňoví poplatníci ale od letošního roku nebudou moci uplatnit slevu na dítě, takzvané školkovné. Konsolidační balíček ho ruší.

Jakými změnami projdou přijímací zkoušky?

Přijímačky na střední školy letos ovlivní digitalizace. Žáci budou moci podat přihlášku online. Nově navíc až na tři střední školy místo současných dvou. U těch, kde jsou podmínkou přijetí talentové zkoušky, se počet zvyšuje až na pět. Nový systém také žákům ulehčí výběr, dle jejich výkonu u přijímaček doporučí školu, na kterou by měli nakonec jít.



ČTĚTE TAKÉ: Kolik budou platit rodiče za školku či družinu? Nově by o tom měl rozhodovat zřizovatel

Platby za školku se změní. Novela počítá se stropem, platit bude méně rodin

Na co bude méně peněz?

Předmětem kritiky je aktuálně zejména snížení maximálního počtu hodin výuky, které proplatí školám stát - takzvaný PHmax. Dotkne se základních škol zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí, přičemž novela PHmax sníží o pět procent. Resort to zdůvodnil tím, že školy čerpaly jen průměrně 92 procent těchto prostředků, a změna se jich tak nijak nedotkne. S tím ale pedagogické organizace a samosprávy nesouhlasí. „Sdružení provedlo rychlý průzkum mezi školami, které jsou zřizovány našimi členskými obcemi, a z výsledků vyplynulo, že reálné čerpání PHmax je vyšší, než deklaruje ministerstvo školství, u menších škol dokonce téměř o sto procent. Návrh bude mít na školy výrazně negativnější dopad, než uvádí předkladatel,“ vyjádřilo se Sdružení místních samospráv České republiky.

STÁVKA ŠKOL 2023: Účitelé vyšli do ulic kvůli platům pro nepedagogické pracovníky i reálné hrozbě omezení výuky

Bek se omluvil rodičům žáků. Budeme hledat další peníze na školství, slíbil

Jak nakonec porostou platy učitelů?

Jedním z argumentů pro listopadové protesty a stávku byly i platy ve školství. Zákon nově stanovuje minimální plat učitelů na 130 procent průměrné mzdy. Tarify, ze kterých se základ výdělku vypočítává, se ale nezvýší. V průměru by si měli učitelé polepšit o dva a půl tisíce korun. „Průměrný plat učitele by měl dosáhnout 52 400 korun,“ řekl ministr školství Mikuláš Bek. Pedagogické organizace ale upozorňují, že učitelé nemusí dostat navíc vůbec nic. Přidání půjde do nadtarifní složky, která není nároková a ředitel školy přidat víc peněz nemusí.

Dostanou přidáno i nepedagogičtí pracovníci?

Přestože se právě nízké platy nepedagogických pracovníků a plánované škrty v počtu pracovních míst u těchto pozic staly hlavním důvodem protestů učitelů i odborů v listopadu 2023, ministerstvo ze svých záměrů neslevilo, peníze navíc se zatím nenašly. Ministr Bek přislíbil, že zkusí v letošním roce najít další finance pro resort a na platy nepedagogů by mělo jít o tři miliardy korun více.