Školství v novém hávu: Gazdík garantuje peníze za třídnictví a víc psychologů

Dalo by se vyjmenovat zhruba deset zásadních úkolů, které by mělo české školství v začínajícím roce splnit. Bohužel všechny blednou před virem, který diktuje skoro všechno. „Nejdůležitější je přežít to a nezbláznit se z toho,“ řekl šéf Asociace ředitelů základních škol a ředitel ZŠ Pečky Luboš Zajíc.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Letos se školy mohou těšit i na posily v podobě psychologů, neboť na tyto tolik žádané profesionály se podařilo získat evropské peníze. | Foto: Shutterstock

Jak Zajíc sdělil Deníku, důležité bude lednové testování i nově zaváděná metoda test-to stay. Díky tomuto režimu budou moci spolužáci pozitivně testovaného dítěte zůstat za přísných podmínek ve škole, dokud nebude znám výsledek následného PCR testu. Co dále se mění v roce 2022? Přehledný seznam Deníku najdete ZDE. „Nejhorší je, že covid zastiňuje nutné kroky, které před školstvím stojí. Jde o realizaci Strategie 2030+ a hlavně o úpravu obsahu učiva,“ míní ředitel Zajíc. S tím se ztotožňuje ministr školství Petr Gazdík (STAN). V pondělí Deníku potvrdil, že letos se posune dopředu změna Rámcového vzdělávacího programu. „Jako jeden z prvních přijmeme zákon o pedagogických pracovnících, který spadl v minulém roce pod stůl. V něm se zavede nárok na odměnu za třídnictví a zakotví se uvádějící učitel. Učit budou moci i lidé z praxe za předpokladu doplnění pedagogického vzdělání,“ uvedl Gazdík. Doučování v ghettech má svou „kuchařku“. Projekt Člověka v tísni ocenili experti Letos se školy mohou těšit na posily v podobě psychologů, neboť na tyto tolik žádané profesionály se podařilo získat evropské peníze. V úterý pětikoaliční rada rozhodne, zda se uzákoní procentuální poměr učitelských platů vůči průměrnému příjmu v ČR. Školství v roce 2022Zdroj: Deník