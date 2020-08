Ministerstvo školství informovalo, že celkem se po celé České republice uskuteční 1300 vzdělávacích dnů pro skupiny od deseti do patnácti žáků. Kempy organizuje Asociace školních sportovních klubů ČR s finanční podporou ministerstva. Naučně vzdělávacím programem projdou tisíce žáků.

Program je vždy tvořen dopoledním vzdělávacím blokem, který ale místo klasické školní výuky nabízí spíše zážitkové vzdělávání. Žáci tak navštěvují muzea, planetária či technoparky. Po obědě děti absolvují volnočasové aktivity dle možností dané školy, tedy například výtvarný či sportovní kroužek, sdělila mluvčí ministerstva Aneta Lednová. Lektory jednotlivých bloků jsou učitelé, trenéři, cvičitelé či studenti pedagogických škol.

Pozitivní ohlasy

"Letními kempy chceme podpořit nástup žáků do nového školního roku a usnadnit zahájení výuky od září. Děti mají program zcela zdarma, vše je hrazeno z dotace ministerstva," uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO). První ohlasy od rodičů, ředitelů škol, ale i samotných dětí hodnotí jako pozitivní. Na organizaci kempů ministerstvo vydalo zhruba 14 milionů korun a v projektu chce pokračovat i v příštích letech.

Od 11. března byly školy plošně zavřené, otvírat se začalo víc než 5000 škol postupně a částečně až po dvou měsících. Do konce školního roku byla docházka dobrovolná a děti se mohly učit i z domova. Do základních škol chodilo v minulém školním roce zhruba 953 tisíc dětí a do středních škol 424 tisíc.

V Česku je podle statistik ministerstva 4192 základních a 1284 středních škol. Průzkum České školní inspekce ukázal, že bez online komunikace se školou bylo na jaře kolem 11 procent žáků neúplných základních škol, na kterých je jen první stupeň, a 16 procent žáků úplných základních škol.