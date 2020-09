Zatímco prvnáčci se dnes teprve rozhlíželi a objevovali, co je čeká, žáci starších ročníků to už měli, jak se říká, "na háku". Pro některé z nich však letošní první září bylo oficiálně také první shledání po dlouhých šesti měsících od uzavření škol. Řádění pandemie nového typu koronaviru je nejprve v březnu uvěznilo doma a poté ve škole rozdělilo do skupinek. Celá třída se proto setkala až nyní.

"Na první pohled se první den od těch předchozích neliší. Přišly spokojené děti, my učitelé jsme se také těšili. Jediné co je na první pohled zřetelné, je dezinfekce před vstupem do budovy," popsal ředitel Základní školy Jana Železného v Prostějově Dalibor Ovečka. "Samozřejmě, že chod školy má určitá omezení. Snažili jsme se ale ten školní rok co nejvíce přizpůsobit normálu. Chceme aby děti nebyly moc omezeny a co nejvíce si rok užily," dodal.

I přesto, že roušky ve školách povinné nejsou, ředitelé některých z nich se rozhodli, že je prozatím ve vnitřních společných prostorách ponechají.

„Jsou rodiče i pedagogové, kteří věří, že roušky jsou skutečně účinné opatření a na druhou stranu jsou lidé, kteří to považují za zbytné. Nakonec jsem se dohodli, že nevíme, v jaké zdravotní kondici se děti z prázdnin do školy vrátí a tak ve společných prostorách budeme mít roušky povinné, a to až do 18. září. Je to delší doba než inkubační a pokud se nic zvláštního nevyvrbí, a věřím tomu, že to tak bude, zrušíme je,“ vysvětlil ochranné opatření ředitel ZŠ Šromotovo v Hranicích na Přerovsku Radomír Habermann.

V rouškách přivítali děti i pedagové v děčínské Základní škole Vojanova. Podle ředitele školy Karla Rajchla je škola zásobena ochrannými pomůckami zhruba na měsíc. "Měsíc provozu v ostřejším režimu, co se týká ochranných prostředků, tak na měsíc máme ochranné prostředky, to znamená roušky a rukavice kompletně pro veškerý celý personál," uvedl Rajchl pro ČTK.

Strach z neznámého

Děti se do školy většinou těšily, ale u některých z nich panoval i strach či nervozita. „Je to divné, nebo zvláštní, být zase zpátky po prázdninách,“ shodly se žačky devátého ročníku 5. základní školy v Mladé Boleslavi Terezie a Vanessa. „Já se také trochu bojím, i kvůli tomu, co bylo na jaře kvůli koronaviru. Nechci, aby se to opakovalo,“ zmínila Terezie. Obě dívky cítily nervozitu také proto, že je pro ně letošní ročník prostě poslední na základní škole a v jeho závěru budou muset složit přijímací zkoušky na některou střední školu.

Kvůli nařízené karanténě dnes neotevřelo některé mateřské, základní a střední školy a gymnázia.

"Ukazuje se, že jsme se ani po půl roce moc nepoučili. Apeluji proto na vzájemnou ohleduplnost a zodpovědnost. Pokud bude mít žák či student rýmu a bude pokašlávat, není přece problém ho vzdělávat distančně, podmínky pro to byly vytvořeny," nechala se slyšet epidemioložka Růžena Haliřová z olomoucké Krajské hygienické stanice.

Například Základní škola v Bakově nad Jizerou na Boleslavsku si přitom s nutností distanční výuky ukázkově poradila již na jaře, kdy zaujala projektem Bakovská on-line škola. Její výuková videa sledovali pomoci kanálu Youtube tisíce lidí z celé České republiky. Šlo o aktivitu, kterou vymyslel a zaštítil vedoucí Turistického informačního centra Zvířetice Vojtěch Dvořák. „Byla to výborná podpůrná videa pro naše žáky a spolupráci bychom se určitě nebránili,“ přiblížila zástupkyně ředitele Věra Bartošová.