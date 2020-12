„Zájem škol nás nesmírně těší. K dnešnímu dni se zapojilo již 325 škol a to je téměř 10 tisíc žáků z celé republiky. Minisčítání má dětem ukázat, že svět čísel a statistiky není nuda, a že každé číslo je pro celek důležité a je na něj možné nahlížet z různých pohledů, což následně zjistí z publikovaných výsledků,“ říká Eva Krumpová, místopředsedkyně ČSÚ.

„Naše škola se Minisčítání účastní pravidelně, protože to dříve byla jedna z mála příležitostí, jak se zapojit do online projektu s celostátním dopadem. Minisčítání jsme zařazovali vždy do občanské výchovy, a proto jsme to zkusili i letos v rámci distanční výuky ve všech třídách nižšího gymnázia. Pro děti je překvapivé zjištění, kolik stejně starých žáků je na jiných školách všude po republice, takové srovnání mají poprvé. Pro vyučující je důležité, že si žáci vyzkouší online práci na projektu a dovednosti pak lze aplikovat při školním testování či srovnávacích testech,“ říká Hana Havelková, ředitelka Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci.

I samotní žáci jsou vesměs nadšení. Chválí si především krátkodobé rozptýlení od všední výuky a interaktivnost výsledků „Než jsme se pustili do ostré verze, mohli jsme si prohlédnout výsledky z minulých let. Překvapilo mě, jak moc času děti tráví na internetu a přitom všichni klidně tvrdí, že umí přibít hřebík a přebalit dítě,“ říká Jakub, žák sekundy Gymnázia v Humpolci.

Oproti předešlým ročníků však statistici, učitelé i žáci musí čelit nové výzvě – distanční výuce. „Reálnou efektivitu distanční výuky bohužel neznáme, český výzkum chybí, ale ty zahraniční naznačují, že se pohybuje kolem 30 procent. Aby číslo bylo vyšší, nestačí pouze překlápět prezenční výuku přes webkameru do distanční,“ říká programový ředitel Informačního centra o vzdělávání EDUin Miroslav Hřebecký.

Podle něj je ale žádoucí, aby byly zadávány i projekty s velkým podílem samostatné práce. „Právě Minisčítání přináší žákům úkoly simulující reálný život, a tak jim umožňuje budovat žádoucí dovednosti. Navíc popularizuje statistiku přirozeným a velmi zábavným způsobem. Proto jsme také v minulosti Minisčítání ocenili naší cenou za inovace ve vzdělávání Eduína,“ uzavírá Miroslav Hřebecký.

Základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií, které možnosti účastnit se projektu ještě nevyužily, tak mohou učinit až do 13. prosince na adrese www.miniscitani.cz. Na jednu vylosovanou třídu v každém kraji čekají ceny od partnerů – společností Microsoft, LEGO, Albi, nakladatelství CREW nebo DinoParku. Konečné výsledky Minisčítání budou zveřejněny v průběhu ledna. To opravdové „dospělácké“, velké Sčítání lidu, domů a bytů 2021, odstartuje 27. března 2021 a potrvá až do 11. května.