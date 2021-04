Školy přecházejí na PCR testy, antigenní nejsou spolehlivé

Pondělní zasedání vlády přineslo zásadní novinku. Ve dvou krajích republiky se totiž vrátí do školky i děti mladší pěti let, a to aniž by musely podstupovat testy na koronavirus. Ty starší však testování čeká i nadále. Bohužel pouze antigenními testy, proti kterým protestuje čím dál více odborníků i měst, které školy provozují.

Testování žáků na ZŠ Mozartova v Olomouci, 12. dubna 2021 | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Na PCR testy odebírané ze slin přešli například v brněnských Židenicích. „Když jsme začali testování antigenními testy, zjistili jsme, že velkou část nemůžeme použít,“ postěžoval si místostarosta městské části Petr Kunc. Z 230 testů už při vybalení bylo čtyřicet vadných. „Dvacet nemělo proužek, do kterých by se dal vložit vzorek,“ dodal. Na školní testy se snáší kritika, nemusejí být spolehlivé. Obce hledají cesty Přečíst článek › Vlastní investice Navíc odběr vzorku z nosu podle něj není příjemný pro děti. Město proto nakoupilo PCR testy dělané ze slin, když se mu podařilo dohodnout výhodnou cenu. Podobnou cestu zvolila také Praha 9. Ta zahájila testování dětí PCR testy minulý týden. Zda a jak se jejich výsledky od antigenních liší, se ale zatím říct nedá, výsledky se zde teprve vyhodnocují. „Řada testů byla neprůkazných a musely se opakovat,“ říká místní starosta Tomáš Portlík s tím, že nebyla zaručena přesnost antigenního testování. Žáky čekají před zkouškami a maturitou testy na covid. Povinné budou i roušky Přečíst článek › Z průběžných informací, které má zdejší radnice k dispozici o PCR testech, zatím vyplývá, že ze 400 dětí bylo jedno pozitivní. „Tím, že byly na konci února uzavřené školy, nedošlo u dětské populace k promoření,“ míní Portlík s tím, že toto riziko tu do budoucna samozřejmě je. Mlčící ministerstvo Vyzval proto ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo školství, aby se přešlo na PCR testování celorepublikově. Odezvu ale zatím nedostal žádnou. Přitom na to apeluje i vedení Prahy a Středočeského kraje. Na datech je prý vidět, že používat antigenní testy na bezpříznakové jedince znamená, že se ve školách bude pravděpodobně nadále objevovat nákaza, aniž bychom o ní věděli. Česko dál zavírá malé děti do ústavů. V Evropě je to smutná rarita Přečíst článek › Po přechodu na PCR testování ve školách se před pár dny vyslovil epidemiolog Petr Smejkal, který vede Mezioborovou skupinu pro epidemické situace: „Všichni od začátku věděli, že test, který se používá, není ten pravý ořechový. Na PCR testy se přejít musí.“ Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergerera (za ANO) by se mohlo na PCR testy částečně přejít, pokud se podaří zajistit vhodné odběrové sety a laboratorní kapacity. Roli hrají podle něj i rychlost a cena. Ty antigenní jsou levnější a rychlejší. Zda a kdy k přechodu na PCR testy dojde, ministerstvo Deníku neupřesnilo.