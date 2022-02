Vzhledem k obecnému rozvolňování a méně nebezpečné variantě omikron nejsou restrikce pravděpodobné. Uchazeči o studium na středních školách budou mít klasické dvě možnosti během dubna. Lepší výsledek se jim započítá. Návrat k normálu dává příležitost zamyslet se, co s přijímacími zkouškami dál.

Poradce ministra školství a ředitel vzdělávací společnosti SCIO Ondřej Šteffl je přesvědčen, že jejich podoba se musí změnit. Kromě jiného proto, aby nepřekážela realizaci přijaté Strategie 2030+. „Ze škol se stává přípravka na nesmyslné testy, a to je špatně. Já bych byl pro, aby se do doby, než se změní, zrušily,“ uvedl pro Deník.

Zdůvodňuje to tím, že na naprostou většinu oborů stejně vezmou skoro každého. Tam, kde je převis poptávky, by se měl stát především postarat, aby ho vyrovnal. A pokračuje: „Co se týká některých hodně poptávaných gymnázií třeba v Praze, klidně bych mezi nimi losoval.“ Víceletá gymnázia jsou podle Šteffla „obecně vadou v systému“, takže přijímačky by nechal na nich. „Snad by se našla gymnázia, jež by začala vybírat podle něčeho jiného než nadrilovaných testů,“ míní.

Proděkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Antonín Jančařík není tak radikální, ale i on by úpravy přivítal. „Jakmile se jasně určí jádrové učivo, měly by přijímací zkoušky ověřit naprostý základ znalostí. Poté by bylo možné ponechat i diskutované cut-off score (viz tabulka), ale posunout ho na opravdové jádro. Současný vztah zkoušek a ostatních předpokladů by se z poměru 60:40 mohl změnit na opačný nebo jinak nastavený poměr,“ navrhuje Jančařík.

Co je třeba vědět o přijímacích zkouškách na SŠ



Termíny:



Přihláška: Nejpozději do 1. března 2022 řediteli SŠ

Uchazeč se může přihlásit až na dvě SŠ nebo dva maturitní obory



Jednotná přijímací zkouška (JPZ):

Čtyřleté maturitní obory: 12. a 13. dubna

Víceletá gymnázia: 19. a 20. dubna



Náhradní termín (nemoc) 10. a 11. května

Všichni uchazeči mají dva pokusy a lepší výsledek se zasílá škole, kterou si zapsali na první místo.



Délka:

Matematika: 70 minut

Český jazyk: 60 minut



Podíl JPZ na celkovém výsledku (testy připravuje CERMAT) je 60 procent. Zbylou část zkoušky může tvořit esej, osobní pohovor, účast na předmětových olympiádách. Obsah a termín konání určuje ředitel SŠ. Maximální počet dosažených bodů v JPZ je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena.



Zdroj: CERMAT