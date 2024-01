Představitelé ministerstva školství chtějí seškrtat maximální počty hodin výuky, které školám proplácí stát. Takzvaný PHmax se plošně sníží u základních i středních škol o pět procent. Resort tak chce šetřit veřejné peníze. Návrh ale tvrdě kritizují zástupci škol, samospráv i ombudsman. Některé školy stojí před volbou propouštět nebo slučovat třídy. Menší se obávají zániku.

Výše PHmax se stanovuje podle průměrného počtu žáků ve třídách. Jakmile klesají počty žáků, klesne i jeho hodnota.

„Pokud škola nyní využívá PHmax na sto procent, přijde o odpovídající procento hodin výuky, které jí stát proplatí, což v důsledku znamená snížení úvazků učitelům. Škola totiž nebude moci dělit třídy na výuku některých předmětů,“ vysvětlil prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi.

Kvůli malému počtu žáků se o další vývoj obávají především malé školy. Takovou je i základní škola v obci Hora svaté Kateřiny na Mostecku, v Krušných horách. Má kapacitu až dvě stě dětí, ale jejich počet se reálně pohybuje už roky mírně nad polovinou.

„Máme udělenou výjimku z počtu žáků. Máme první až devátou třídu a přestože jsme menší škola, pro rodiče velmi důležitá. Chodí k nám děti nejenom z Kateřiny, ale z dalších okolních vesnic, na horách jsme jediná škola,“ popsala ředitelka školy Jana Kubičinová. Mít školu poblíž a nemuset sjíždět z hor do Litvínova oceňují rodiče zejména v zimě, kdy je doprava komplikovaná.

Plánovaných pět procent dolů, znamená pro školu ve školním roce 2024/2025 personální komplikace. Přijít má o dvaadvacet proplacených hodin, což odpovídá základnímu úvazku jednoho učitele. Pro školu to znamená ztrátu jednoho místa. „Zkusíme najít učitele, který sem bude ochotný dojíždět jen na půlúvazek. Najít někdo, komu se to vyplatí, bude obtížné. Pokud se to nepovede, rozdělí se půlúvazek mezi ostatní učitele,“ nastínila ředitelka Kubičinová.

V začarovaném kruhu

Další možností je i sloučení tříd. „Bohužel to vzhledem k počtu dětí nevychází tak, že bychom mohli sloučit čtvrtou a pátou třídu. Ale spíš pátou a první, což je komplikované a u rodičů by to mohlo vzbudit nespokojenost,“ zmínila Kubičinová.

Atraktivita školy pro rodiče je přitom klíčová. „Může to dospět k tomu, že rodiče s tím nebudou souhlasit a začnou děti posílat jinam. Tím se dostáváme do začarovaného kruhu, kdy klesá počet dětí, klesá PHmax a nakonec naše škola může zaniknout,“ shrnula.

Ministerstvo školství původně vytvořilo návrh s ještě výraznějšími škrty. Mělo dojít k poklesu o šest procent u základních škol, patnáct u středních a deset procent mělo klesnout konzervatořím. Úředníci argumentovali rezervou, kterou v čerpání PHmaxu školy mají.

Uspořit mělo opatření téměř miliardu a půl korun za neplacení 1573 míst učitelů. „K hodnotě snížení o šest procent jsme došli na základě analýzy současného čerpání, kdy v letech 2021 až 2023 čerpaly základní školy PHmax v průměru na 93,78 procent,“ uvedl resort v důvodové zprávě návrhu. U středních škol to bylo v roce 2023 průměrně jednaosmdesát procent.

S návrhem mnozí nesouhlasí

Návrh si ale vysloužil v připomínkovém řízení vlnu nesouhlasu. A to nejen od pedagogů, ale také od měst, krajů a sdružení obcí. Nebo ombudsmana. „Změny pocítí nejen rozpočty škol, ale především žáci a studenti, kteří se například dočkají menšího počtu dělených hodin a mohou přijít o individualizovanou výuku především ve volitelných a praktických předmětech,“ shrnul úřad veřejného ochránce práv. Podle něj by se i omezily možnosti zavádění inovací do výuky, často se skloňujeme zejména tandemová výuka.

Zdroj: DeníkMinisterstvo s těmito závěry nesouhlasí. „Z analýzy dopadů úpravy PHmax na 95 procent současného stavu na základních školách vyplývá, že nebude mít zásadní vliv na kvalitu vzdělávání ani na školách s menším počtem žáků. Vzhledem ke specifické personální situaci u malotřídek budeme v diskusi o rozložení úvazků na tomto typu škol pokračovat,“ uvedl ministr školství Mikuláš Bek na sociální síti X.