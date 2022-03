Kabinet ve středu schválil návrh, podle kterého budou uprchlíci z Ukrajiny moci v ČR podat přihlášku na maturitní obory středních škol do 5. dubna. Prodloužil by se tak termín, který skončil 1. března. Do nematuritních oborů by se uprchlíci mohli hlásit do 8. dubna. Podle dalšího návrhu by do dětských skupin brzy mohly začít chodit i děti ukrajinských uprchlíků. Na místa by přispíval stát.