Ministerstvo školství chtělo, aby hygienici stanovili podmínky pro fungování škol do konce července. Ministerstvo zdravotnictví jejich návrh zveřejnilo v pátek, tedy předposlední den v měsíci. Plaga pak řekl, že jeho úřad materiál pošle do škol, jakmile ho obdrží.

Nyní ministr uvedl, že návrh půjde do škol dnes. "Jsme ve stálém kontaktu s řediteli škol a v příštích dnech budeme sbírat jejich podněty a poznámky k materiálu tak, aby mohly být zapracovány do manuálu s kompletními informacemi. Ten, jak jsme avizovali, bude do škol rozeslán v polovině srpna poté, co ministerstvo zdravotnictví vydá potřebná mimořádná opatření,“ řekl.

Ze zveřejněného návrhu ministerstva zdravotnictví mimo jiné plyne, že by školy měly od září v co největší míře zachovávat homogenitu skupin dětí a omezit slučování tříd či hromadné školní akce. Neměly by se pořádat například besedy či divadelní představení, omezit by se měl i pohyb cizích lidí v prostorách škol a tělocvik by měl být co nejvíc venku. To, kde budou muset děti a zaměstnanci školy nosit roušky či respirátory, by se mělo řídit aktuálními opatřeními ministerstva. Plaga dříve uvedl, že jako minimum předpokládá zachování roušek třeba na chodbách či v šatnách.

Podle již dříve schváleného materiálu se žáci základních a středních škol na začátku září také třikrát otestují antigenními testy na covid-19. Termíny testování budou 1. či 2. září a dál 6. a 9. září. Podle výsledků testů z prvních dvou termínů se rozhodne o dalším testování. Školy budou moct antigenní testy nahradit i přesnějšími PCR testy, pro které budou platit jen dva termíny testování. Pro děti, které se na covid-19 preventivně neotestují, bude ve škole po celou dobu povinná rouška či respirátor. Pokud odmítnou i to, nebudou se moct účastnit prezenčního vzdělávání. Výjimka bude platit pro žáky s očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci.