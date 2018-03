Skončí Okamura na postu místopředsedy Sněmovny? Rozhodne tento týden

Sněmovnu zaměstná tento týden opět návrh na odvolání předsedy SPD Tomia Okamury z pozice místopředsedy dolní komory. Poslanci budou debatovat také o personálních změnách, které provádí vláda v demisi premiéra Andreje Babiše (ANO). Spolu se senátory se navíc sejdou ve čtvrtek na Hradě na společné schůzi, na níž složí slib znovu zvolený prezident Miloš Zeman.

Okamurovo odvolání iniciovali lidovci kvůli jeho výrokům o koncentračním táboře v Letech u Písku. Poté, co se jim tento návrh nepodařilo zařadit minulý týden na řádnou schůzi, shromáždili dostatek podpisů pro schůzi mimořádnou. Svolána je na středeční odpoledne.

Personální politika kabinetu v demisi je předmětem návrhu programu další mimořádné schůze svolané z podnětu části opozice. Poslanci se na ní sejdou v pátek. Opoziční strany podle jejich zástupců chtějí dát najevo, že vláda v demisi nemá dělat zásadní změny v obsazení klíčových postů ve státní správě. Opozice kritizuje odvolávání náměstků ve státní službě, šéfů fakultních nemocnic nebo údajný Babišův tlak na rezignaci ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína.

Murínovy postoje k záležitosti si budou moci poslanci vyslechnout ve čtvrtek na slyšení, které svolal bezpečnostní výbor.

Mimořádné schůze se ale nemusí uskutečnit, a to v případě, že Sněmovna neschválí jejich program. Navzdory tomu se ale otevře prostor pro debatu, byť omezený. Babiš minulý týden řekl, že se na páteční schůzi těší, protože podle něho připomene lidem, jak vládla ODS. Bezpečnostní inspekci Babiš označil za produkt někdejšího ministra spravedlnosti ODS Ivana Langera.

Vedle dvou mimořádných schůzi a společné schůze Sněmovny a Senátu i inauguraci prezidenta čeká poslance pokračování schůze řádné, a to nejméně v úterý a ve středu. Dolní komora by na ní mohla dokončit úvodní kolo debaty o poslanecké novele k urychlení stavby důležitých silnic a železnic a o předloze SPD k zavedení přímé volby starostů, primátorů a hejtmanů. Ve hře je i návrh na odvolání Zdeňka Ondráčka (KSČM) z pozice předsedy komise pro kontrolu činnosti GIBS. Zvolen do ní byl teprve v pátek, volba ale vyvolala vlnu nevole a chystají se proti ní demonstrace v několika městech.

Návrh na urychlení výstavby dopravní infrastruktury předpokládá zejména uzákonění předběžné držby. Investor by díky ní mohl zahájit výstavbu na soukromých pozemcích, které jsou teprve předmětem vyvlastňovacího řízení. Ústavní novela SPD o přímé volbě starostů, primátorů a hejtmanů vyvolává v dolní komoře spory a čelí návrhu ODS a TOP 09 na zamítnutí už v prvním čtení.

Poslanci by se mohli dostat i k dalším poslaneckým předlohám. Patří k nim návrhy na zúžení povinnosti evidovat tržby elektronicky jen na plátce daně z přidané hodnoty a na stanovení podmínek pro výkon funkce prezidentova kancléře.

Inaugurační ceremoniál se uskuteční na Hradě ve čtvrtek odpoledne, potrvá asi hodinu. Společnou schůzi obou parlamentních komor bude řídit předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO), Zeman složí slib do rukou předsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD). Plánován je také prezidentům projev.