Skupina senátorů napadla u Ústavního soudu konkurenci exekutorů

Skupině senátorů se nelíbí, že si věřitelé mohou vybrat k vymáhání pohledávky kteréhokoli exekutora. Napadli u Ústavního soudu ustanovení exekučního řádu, které tento stav stanoví. Dnes to za skupinu členů horní komory sdělil Miroslav Nenutil (ČSSD). Pokud by soud návrhu na zrušení části zákona vyhověl, měla by se podle senátorů zavést místní příslušnost exekutorů. Dlužníkům by se tím mohly snížit náklady na vymáhání jejich dluhů.

"Skončí boj soudních exekutorů o oprávněné a jejich exekuce, skončí soutěž exekutorů o to, který úřad bude mít nejvíce exekucí. Soudní exekutoři se budou věnovat vedení svých úřadů, nikoliv obchodování na pomyslném trhu s exekucemi," uvedl Nenutil. Konkurenční prostředí mezi exekutory je podle navrhujících senátorů v rozporu s ústavním pořádkem. Skupina senátorů očekává, že pokud Ústavní soud podnětu vyhoví, do zákona se zavede i pravidlo, že pokud bude mít jeden dlužník více nesplácených dluhů, bude je vymáhat jediný exekutor. ČTĚTE TAKÉ: ANO kontroluje nominace do dozorčích rad státních firem Skupina senátorů konkrétně navrhla zrušení ustanovení, podle kterého "exekuci vede ten exekutor, kterého v exekučním návrhu označí oprávněný a který je zapsán v rejstříku zahájených exekucí". Podnět podepsalo 25 členů horní komory z několika stran. Zavedení místní příslušnosti exekutorů navrhoval Senát v novele exekučního řádu v minulém sněmovním volebním období. Dolní komora předlohu do voleb neprojednala, a ta tak spadla takzvaně pod stůl. ČTĚTE TAKÉ: Opařené dítě, Štěpánkova nová role a marné skandování bělehradských: videa dne

Autor: ČTK