„Tehdy ale bylo celé území Vrbětic zcela uzavřené, policie tam po výbuchu vůbec nemohla vstoupit. Důkazy tedy musely být získány až dodatečně. Osobně se ale ptám, jaký motiv by Rusové k vyhození muničního skladu mohli mít? Na to se musíme ptát,“ dodává Robert Šlachta.

Jeho otázka naznačuje, že by mohlo jít o vysokou politickou hru. Nelze vyloučit ani to, že se Rusům něco vymklo z rukou. „Ten výbuch byl nejspíš jejich chyba, mělo to přijít jinde,“ sdělil Deníku vysoce důvěryhodný zdroj z bezpečnostní komunity.

Politické ohlasy jsou jednoznačné, podle předsedkyně sněmovního výboru pro obranu Jany Černochové (ODS) „Rusko musí být hnáno k zodpovědnosti a minimálně odškodnit rodiny mrtvých".

Oceňují práci BIS

Předseda STAN Vít Rakušan doplnil: „Vyhoštění i ostrá reakce jsou na místě. Slova o tom, že nás Rusko považuje za nepřítele, nebyla přehnaná. Nevidí v nás sobě rovné, nevidí v nás partnery. Sebevědomý národ se nebude ponižovat, sebevědomý národ nebude prosit o vakcíny, sebevědomý národ přestane lavírovat a najde si na světě svoje místo.“

Místopředseda hnutí Jan Farský ocenil práci BIS: „Znovu se ukazuje, jak klíčové pro nás jsou důležité kvalitní a politicky nezávislé tajné služby, o které se v takových chvílích můžeme opřít. Jsem rád, že se nenechali zastrašit útoky z okolí našeho prezidenta.“