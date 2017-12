Sladké Vánoce. U Rosických chodí tajně na rohlíčky oba dva Tomášové

/ROZHOVOR/ Bývalá vicemiss, modelka, moderátorka a manželka slavného fotbalisty Sparty (Tomáš Rosický před pár dny ohlásil konec kariéry) Radka Rosická se modelingu už pár let nevěnuje. Svoji kamarádku, návrhářku Naďu Moravcovou, ale na její vánoční přehlídku přijela do Teplic podpořit ráda.

Ve společenských šatech vypadala stejně půvabně jako před lety a svojí bezprostředností a úsměvem si okamžitě získala všechny hosty. Na Vánoce se těší hlavně kvůli synovi, který má kouzelný věk 4,5 roku.

„S Tomáškem jsme ozdobili vánoční stromeček už minulý týden ve čtvrtek. Bavilo ho to ale jen chvíli, i když vydržel až do konce, aby k nám Ježíšek přišel,“ prozradila na synka Radka.

Pečete vánoční cukroví?

Vánoční rohlíčky, které jsem napekla před třemi týdny, už zmizely. Chodil na ně nejen manžel Tomáš, ale v krabici jsem načapala i Tomáška. Kdyby mohl, nastrkal by si je tajně snad i za tričko. Budu muset napéct další cukroví. Já totiž vánoční dárky řeším formou jídla. Rozdávám cukroví.

Kde budete o Vánocích?

Stejně jako loni budeme u Tomášových rodičů a pak pojedeme na Moravu za maminkou, babičkou a mojí částí rodiny.

Míváte klasickou štědrovečerní večeři?

Ono je pro každého klasické něco jiného. Pro někoho je to, jak jsem zjistila, třeba řízek. Já jsem z křesťanské rodiny, takže u nás se nejí maso. Máme hrachovou polévku, rybu a bramborový salát.

Dodržujete i nějaké vánoční zvyky?

Ano, krájíme jablíčka, pouštíme lodičky z ořechů, dáváme si dárečky a chybět samozřejmě nemůžou ani koledy.

Měl Tomášek pro Ježíška připravený dopis, aby věděl, jaký dárek mu má přinést?

Dopisů měl snad deset.

Maloval obrázky?

Ne, nemaloval, on Ježíškovi psal.

Psal? Vždyť ještě chodí do školky, říkala jste, že mu je 4,5 roku.

Ano, do školky chodí. Ale na počítači už umí psát slova. I když jsme se s Tomášem zrovna nedávno bavili o tom, že bývalo lepší, když v telefonech nebyl internet a děti v první třídě neměly tablety a neseděly u počítače.

Vy určitě nedopustíte, aby vysedával u počítače. Láká ho balon?

Balon ho láká, s tátou chodí hrát fotbal a pořád slyším „tati, pojď trénovat“. Ale taky rád zpívá, říká, že bude fotbalista, hokejista a muzikant.

Naďa Moravcová na své přehlídce potěšila před zahájením plesové sezony nejen 120 společenskými šaty, ale i tím, že jako hosta pozvala do Teplic vás. Od dob soutěží krásy jste se vůbec nezměnila a přehlídku jste si viditelně užívala. Neplánujete návrat na módní mola?

Užívala, ale modelingu se už nevěnuji, jen výjimečně. Naposledy to byla charitativní přehlídka Lenky Taussigové Krása a zdraví v Ústí. Ale Naďa je pro mě srdeční záležitost.

Jaký byl vůbec návrat do Česka po letech, které jste prožila v Londýně?

V Londýně se mi líbilo, měla jsem hezkou rodinu, péče o ni mě naplňovala. Když jsme se před rokem a půl vrátili do Čech, začala jsem uvažovat, co dál. Dostala jsem nějaké nabídky, mezi nimi i z počasí na Nově. To jsem ale po osmi letech odmítla s tím, že nechám prostor jiným.

Jaká zkušenost pro vás bylo moderování pořadu Sama doma?

Byl to jen záskok za moji kamarádku Lucku Křížkovou, než se vrátila po porodu. Užila jsem si to, šlo o velkou výzvu. Bylo to nejtěžší, co jsem kdy dělala. Teď se chci věnovat vaření.

Vaření?

Ano, dostala jsem nabídku vařit profesionálně. Moc mě to baví a snažím se tomu věnovat na vyšší úrovni pod vedením šéfkuchaře Tomáše Kaliny.

Takže zkoušíte nové recepty také doma na manželovi?

Receptů je spousta, ale Tomáš je velmi konzervativní, má rád českou kuchyni a na experimenty moc není. Nedávno jsem dělala šípkovou omáčku, která byla moc dobrá, ale Tomáš na mě koukal, jestli jsem nespadla z višně. Moje nadšení pro vaření ale podporuje.