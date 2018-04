Šlechtová o nákupu vrtulníků: Rovnou oslovíme minimálně tři uchazeče

Nákup nových armádních víceúčelových vrtulníků. To bylo nosné téma návštěvy ministryně obrany v demisi Karly Šlechtové (ANO 2011) na vojenské letecké základně u Náměště nad Oslavou. Po slabé hodince letu z Prahy tam strávila pondělní dopoledne. Konzultace s vojáky se protáhla o dlouhé desítky minut oproti původnímu plánu.

Ministryně obrany Karla Šlechtová.Foto: Vladimír Havlíček

„Řeknu novinku. Slíbila jsem, že počátkem dubna sdělím, jakým způsobem bude zakázka zadána. Nyní oznamuji, že bude na výjimku ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Oslovíme minimálně tři uchazeče,“ oznámila Šlechtová po jednání. Jinými slovy – nebude otevřené výběrové řízení, do kterého se může přihlásit kterýkoli zájemce z celého světa.

Šlechtová ovšem odmítla komentovat, které "minimálně tři" subjekty ministerstvo osloví. „O tom budu informovat, až zadáme, tedy za několik měsíců,“ řekla.

„Počítám, že dané výběrové řízení bude vyhlášeno v průběhu léta maximálně. V tuto chvíli vím, že s Generálním štábem budeme dávat dohromady zadávací dokumentaci,“ doplnila. Má jít o nákup 12 strojů.

Vzhledem k aktuální situaci na české politické scéně dostala v pondělí rovněž dotaz, zda bude trvat její zájem být ministryní obrany v definitivní příští vládě České republiky, nebo zda by dokonce přijala i jmenování premiérkou. Odpověděla stručně: „V tuto chvíli je to předčasná otázka, kterou nebudu komentovat.“

Šlechtová na náměšťské letecké základně navštívila velký hangár, důkladně si uvnitř prošla oba typy vrtulníků ruské provenience, které tu provozují – transportní Mi-171Š i bitevní Mi-24/35. Zajímala ji hmotnost zbraňových systémů, rozměry vnitřního prostoru, dále kde je v trupu stroje uložena hydraulika. Byla zvědavá na rozměry kabiny pilota, kam sama usedla a připadala si uvnitř poměrně stísněně. Hlavou narážela na strop. „Jsem bez helmy a téměř se sem nevejdu,“ líčila své pocity překvapeně.

Vojáci, kteří ji doprovázeli, jí vysvětlovali, že sedačka pilota se dá posouvat různými směry, aby se bez problémů vešel i s helmou a měl dobrý výhled jak na přístroje, tak na prostor před vrtulníkem.

Vojáci jí sdělili, že hlavní slabinou těchto ruských strojů je technický způsob, jakým se posádka dorozumívá. Jde hlavně o komunikaci se speciálními jednotkami v utajeném režimu.

Jako Miloš Zeman

Prohlédla si stejnou palubní zbraň v tom samém vrtulníku, kterou už prozkoumal při své návštěvě základny v roce 2015 prezident Miloš Zeman. Šlo o šestihlavňový rotační kulomet, sloužící pro podporu vrtulníku v boji. Tehdy Zeman zmáčkl spoušť a ozval se ohromný rachot. To Karla Šlechtová zůstala jen u zevrubné obhlídky. Udivila informace, že zbraň je schopná pálit padesátkrát za sekundu.

Prozkoumala rovněž stroj, na kterém právě probíhal servis. V jednu chvíli si dokonce umazala ruce od oleje a musela si je otřít nabídnutým hadrem. Zajímal ji způsob servisu vrtulníků, co si je základna schopna zajistit z vlastních personálních zdrojů, tedy kolik lidí se podílí přímo na letišti na údržbě. Vojáci jí vysvětlili, že servisní technici jsou úzce specializovaní – jinak to ani nejde. Každý umí do detailu tu „svou“ část letounu. Proto je jich potřeba větší množství, dva tři lidé by to v žádném případě nezvládli.

„Zpátky si odvážím mnoho informací. Jsem ráda, že jsem zde byla. Že jsem v reálu viděla vrtulník, co stojí za mnou (Mi-24/35 – pozn. red.), protože to je zrovna ten typ, který chceme obměnit. Jsem vděčná za spoustu detailů,“ poznamenala posléze.

Zdůraznila, že pokud se mají dělat velké akvizice z peněz daňových poplatníků, ona jako ministryně obrany nebude zadávat něco, o čem se domnívá, že by to mohlo být na základě lichých informací. „Takže jsem ráda, že jsem si na místě sama ověřila a prověřila poslední verzi specifikace od Armády České republiky, kterou ministerstvo obdrželo. Jsou věci, které chci doladit,“ zdůraznila.

Už na konci prosince a počátkem ledna podle svých slov věděla, že jedním z klíčových parametrů je právě hmotnost vrtulníku a například s tím související počet přepravovaných osob. Když má jít o víceúčelový stroj, bude nasazován také v České republice třeba při záplavách nebo při stavbách mostů.

„Půjde o civilní i bitevní část využití. Chtěla jsem si ujasnit například to, zda bude hloubka vrtulníku sedět k parametrům lůžka, pokud bychom uvnitř transportovali zraněné osoby. Mé dotazy směřovaly i k tomu, jakou stranou se bude dávat lůžko, když by to bylo pro osm lidí,“ vysvětlovala.

Dobře specifikovaná hmotnost v zadávacích podmínkách miliardové soutěže je podle jejích slov důležitá proto, že nakupovaný letoun bude nosit veškeré zbraňové systémy a transportovat lidi. „Pak je to podle mě dost klíčová otázka,“ řekla.

V reakci na předchozí dva roky jednání o budoucím nákupu nových armádních vrtulníků sdělila, že marketingový průzkum zkrátka "nedopadl".

„Hodnotily se dvě finální nabídky. Byli to Američani a Italové. Mám zápis z jednání hodnotící komise, vyhodnocení onoho celého marketingového průzkumu, kde nikdo nebyl vybrán. A v tuto chvíli jsem rozhodla, že žádný marketingový průzkum už dělat nebudeme,“ shrnula. Protože dva roky dle jejího mínění stačily. „Nechci utrácet nadále lidské zdroje, ani čas, ani peníze lidí, kteří se na tom podíleli,“ dodala ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová.

Než odlétla z Náměště za dalšími povinnostmi, prohlédla si výbavu leteckých návodčích a shlédla bojovou ukázku.