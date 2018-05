Šlechtová odvolala šéfa armádního ústavu. Babiš jej kritizoval kvůli novičoku

Koncern Volkswagen své investice do rozmachu elektrických vozidel bere opravdu vážně. Do roku 2025 chce prodávat tři miliony elektromobilů ročně, což vyžaduje enormní objednávky akumulátorů, které do elektrických aut (a hybridů) musí instalovat. Už současná hodnota objednaných baterií od externích dodavatelů tak má doslova astronomickou hodnotu.