Šlechtová: Úřad kybernetiky neschválil připojení radarů z Izraele

Národní úřad kybernetické bezpečnosti (NÚKIB) neschválil dokumentaci k nákupu armádních radarů, které se Česká republika chystá koupit od Izraelců. Za stávajících podmínek tak nepovolí jejich připojení k systémům NATO. V Partii televize Prima to dnes řekla ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO).

Ke konečné verzi smlouvy si proto vyžádala nový znalecký posudek a nové stanovisko advokátní kanceláře.

Už při nástupu do funkce Šlechtová mluvila o tom, že chce prověřit velké zakázky, které ministerstvo chystá nebo jsou téměř před dokončením. Z minulého volebního období je před podpisem mimo jiné tendr na nákup mobilních radiolokátorů z Izraele.

"Vzhledem k tomu, že já disponuji konečným stanoviskem NÚKIBu, že za stávající dokumentace nebude udělena certifikace, tak jsem předevčírem (v pátek) svolala poradu vedení ministerstva obrany a generálů, kde jsem se dověděla, že polovina náměstků nemá konečnou smlouvu, má znalecké posudky ke staré verzi smlouvy," uvedla ministryně.

Bez certifikace od úřadu kybernetiky by se radary nemohli připojit na systém NATO. Česko by tak po podepsání smlouvy s Izraelem zaplatilo za nákup a dovoz osmi radarů, nemohlo by je ale efektivně používat.

Šlechtová se proto rozhodla, že ke konečné verzi smlouvy nechá vypracovat nový znalecký posudek a nové stanovisko advokátní kanceláře. O stanovisko požádala také ministerstvo zahraničí. Obsah jeho odpovědi je údajně tajný, ale podle Šlechtové z ní vyplývá, že se smlouva s Izraelem ještě musí upravit.

"Pokud získám všechno a bude to v pořádku po právní stránce, půjdu s tím na bezpečnostní radu státu a budu chtít, aby mi vláda uložila do této zakázky jít," dodala ministryně.

Před rozhodnutím je také zakázka na nákup víceúčelových vrtulníků. Šlechtová má pochybnosti, zda je nutné, aby měli všechny schopnosti, které generálové požadují. Chce, aby se v zakázce uvedly reálné potřeby vrtulníků. "Nebudu zadávat nějaké fantasy vrtulníky, které na trhu nejsou. Ztratíme s tím mnoho let," řekla.

Do 18. ledna chtěla dostat výsledky nového marketingového průzkumu, zatím je ale od úředníků na ministerstvu neobdržela. Do 31. ledna chce od náčelníka Generálního štábu Josefu Bečvářovi konečnou verzi specifikace zakázky, kterou by ministerstvo mohlo následně vyhlásit.

Kromě těchto dvou zakázek schválila minulá vláda s bývalým ministrem obrany Martinem Stropnickým (ANO) i další velké zakázky. Byl to například nákup desítek obrněných vozidel nebo modernizaci děl. Dá se očekávat, že podpisy smluv za tyto projekty v řádu desítek miliard korun se o něco odsunou.