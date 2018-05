Šlechtová utratila za VIP salonky na letišti 300 tisíc. Plýtvala, řekl Babiš

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 18 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci Pracovník kooperace. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: PRACOVNÍK KOOPERACE - ÚSO nebo SO s možností zaučení, Náplň práce: kooperace zakázek, archivace zakázek, řízení zavádění nového firemního IS, další činnosti vyplývající z náplně práce, Znalost AJ nebo NJ výhodou., Nabízíme: příjemné pracovní prostředí, prac. smlouvu na dobu neurčitou, odpovídající ohodnocení dle kvalifikace a praxe, zaměstnanecké benefity ( příspěvek na stravování, na penzijní připojištění), školení a další vzdělávání, nástup možný ihned, Tel. kontakt možný v pracovní dny od 7.00 - 15.45 hod.. Pracoviště: Step trutnov a.s., Horská, č.p. 695, 541 02 Trutnov 4. Informace: Pavlína Pálinkášová, +420 499 407 443.