Přečtou si za volantem časopis, dají si rychlý oběd nebo se na mobilu pokochají, co je nového na Facebooku. Někteří řidiči kamionů si jízdu po dálnici D8 na severu Čech pletou s odpočíváním a ležením na gauči v obýváku.

Riskují životy své i druhých, přitom by měli být naopak ve střehu. Jak totiž ukazují policejní statistiky, za loňský rok se v kraji odehrálo celkem 10 820 nehod, z toho více než 6 000 způsobili řidiči právě kvůli nesprávnému způsobu jízdy.

Krajská dopravní policie v čele s ředitelem Jiřím Ušákem hodlá po vzoru Královéhradeckého a Pardubického kraje nasadit na dálnici policejní autobus. „Autobus v civilním provedení bude projíždět kolem kamionů a bude monitorovat přestupky řidičů. Když to přeženu, tak někteří řidiči jsou schopni držet volant, telefonovat, sledovat přitom tablet, stříhat si nehty u nohou a ještě si vařit polévku. Pro takové půjde o moment překvapení, až zjistí, že v autobusu nejsou běžní pasažéři, ale policisté,“ popisuje Ušák.

Při zjištění přestupku kontaktuje posádka autobusu kolegy v policejních passatech nebo superbech, kteří s ním po dálnici pojedou. Ti pak řidiče zastaví.

I přes plánovaná opatření patří dálnice D8 stále mezi nejbezpečnější úseky v Ústeckém kraji. Loni tady zemřel jen jeden člověk z celkových 37 mrtvých.

Drtivá většina lidských životů vyhasla na silnicích I. a II. tříd. „Mezi nejhorší místa z hlediska dopravní nehodovosti patří úsek mezi Louny a státní hranicí, dále silnice I/7 z Hory Svatého Šebestiána až k Panenskému Týnci a samozřejmě okolí velkých měst, kde jsme se zejména v závěru roku setkali s případy sražení chodce autem,“ podotýká Ušák.

Právě chodci jsou další oblastí, na kterou se policisté hodlají více zaměřit. Pokud totiž jdou mimo obec za snížené viditelnosti poblíž silnice, kde nejsou lampy, mají povinnost mít na sobě reflexní prvky. Ve spolupráci s dopravními odborníky (BESIP) se ovšem policisté přesvědčili, že o tom mnozí nemají ani ponětí. Například ve čtvrtek 10. ledna v průmyslové zóně v Krupce na Teplicku nebo den před tím u autobusové zastávky u Chlumce na Ústecku. Loni v září tady srazil motorkář chodce, který vystupoval z autobusu. Oba zemřeli.

„Tady jsme zjistili deset naprosto neviditelných chodců. Divili se, ale prý si riziko uvědomují. Často také jezdíme do Krupky a dalších míst, jenomže tam jeden den rozdáte reflexní pásky a druhý den při kontrole ji ti samí lidé už nemají. Myslím si, že kde není prevence, začíná represe,“ míní dopravní expert BESIPu Jan Pechout.

Za nehodami chodců vidí Ušák rovněž mýtus o absolutní přednosti. „Když přišla novelizace zákona, v médiích se objevilo, že chodci mají vždy absolutní přednost. To sice není pravda, v lidech to už ovšem zůstalo zakořeněné,“ podotýká Ušák.

Řidičáky na zkoušku by prý pomohly

Mezi nejrizikovější skupinu řidičů patří podle dopravních odborníků lidé do 23 let, kteří jezdí teprve dva roky. „Nejsou vyježdění, nemají zodpovědnost. Často jde o mladé muže, kteří se chtějí předvést. Jezdí v časech diskotékových hodin, jedou nepsané závody, v autech jich jede více, hraje hlasitá hudba, jsou vytancovaní, ohluchlí a unavení. Loni jsme od nehod tohoto typu měli štěstí, ale pamatuji doby, kdy takhle zemřelo osm mladých lidí najednou,“ dodává Ušák a s Pechoutem se shodují, že ve snížení počtu nehod u mladých řidičů by pomohl řidičák na zkoušku, který funguje v Německu, Francii či na Slovensku.

„S takovým řidičákem musí jet o něco pomaleji na dálnici, nesmí jet v noci, nesmí tahat přívěsy. Ve státech, kde už to funguje, došlo k razantnímu snížení počtu nehod. Věřím, že se to zavede brzo i u nás,“ dodal Pechout.