Léto je na dosah. To samo o sobě vzbuzuje lepší náladu. Každý sluneční paprsek v nás vyvolává dobrou náladu. K té dobré náladě přispívá i akce, kterou jsme pro vás v našem vydavatelství připravili. Prostě vám pošleme další pozitivní paprsky, které vás navedou za zajímavými a výhodnými nákupy. O Slevovém týdnu, jehož cílem je potěšit vás, jsme se bavili s projektovou manažerkou Martinou Bernardovou.

Nenechte si ujít Slevový týden s Deníkem a udělejte radost sobě i druhým. | Foto: Shutterstock

Jak byste charakterizovala Slevový týden?

Zkusila bych to třeba takto: Rekonstruujete bydlení? Chcete si pořídit něco nového do šatníku? Potřebujete aktuálně nějaký spotřebič nebo cokoliv jiného z elektra? Plánujete si pořídit nové či ojeté auto? Těšíte se na zahradu, ale potřebujete sehnat spoustu věcí, které vám ulehčí zahradnické práce? Už se nemůžete dočkat, až opět napumpujete pneumatiky u svého jízdního kola a vyrazíte do přírody? Využijte slevové nabídky a dárky u našich partnerů. To je, věřím, dostatečná charakteristika Slevového týdne.