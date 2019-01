Dohodli jsme se, že se dohodneme, znělo z úst představitelů ANO a ČSSD po včerejší koaliční radě. Ta se sešla především proto, že na pondělní vládě neprošly dva návrhy z dílny sociálnědemokratických poslanců a ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, tedy školní obědy zdarma a zvýšení životního minima pro jednotlivce o 380 korun.

Premiér Andrej Babiš a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová | Foto: Deník / Martin Divíšek

Oba partneři přitom vědí, že v současné politické konstelaci jim nezbývá nic jiného než hledat kompromisní řešení. „Musíme vždycky myslet na to, kde na nějaké úlevy vezmeme. Když se v loňském rozpočtu ušetřilo 8,7 miliardy, mohli jsme čtyři poslat krajům a zbytek použít na slevy jízdného nebo podporu lékařských fakult,“ řekl Deníku premiér Andrej Babiš.

Plošně nikdy

Dodal, že podobně chce postupovat i v otázce náhradního výživného nebo školních obědů, přičemž by nikdy nemělo jít o plošné opatření bez adresných podmínek. „Nesouhlasil jsem s administrativní náročností předlohy ministra školství. Rodič má jednou ročně nahlásit, že bere příspěvek na děti, ředitel to zařídí v jídelně a škola to pak vyfakturuje. To není nic složitého. Budeme se dál bavit o Plagově návrhu, plošně to ale určitě nebude,“ nastínil svůj plán premiér.

Ministryně Maláčová má předložit revizi sociálních dávek. V jejím podání to ale určitě nebude znamenat dramatické škrty například v doplatcích na bydlení. Zato lze očekávat kontrolu daňových slev. Nejde o žádné drobné.

„Odhadovaný roční dopad slevy na druhého z manželů do státního rozpočtu činí 4,8 miliardy korun. U daňového zvýhodnění na vyživované děti se částka mění, pro rok 2018 je odhadovaný negativní dopad 37,6 miliardy korun,“ sdělil Deníku tiskový odbor ministerstva financí. Přitom neexistuje souhrnné číslo o tom, kolik daňových poplatníků slevy uplatňuje. „Individualizované údaje týkající se zaměstnanců, kterým provedl roční zúčtování záloh zaměstnavatel a případně uplatnil slevy na dani či daňové zvýhodnění, finanční správa k dispozici nemá,“ uvedlo ministerstvo.

Podmínkou vyplacení slevy na manželku přitom není, aby pečovala o dítě nebo jinou osobu. Musí jen doložit, že nepracuje. Peníze státu mohou utíkat i tím, že o slevu na dítě si často žádají oba rodiče, ačkoli ze zákona ji smí uplatnit jen jeden. Pokud druhý rodič podniká, stačí mu jen čestné prohlášení. Duplicita se těžko kontroluje. „Jistě i na to je třeba se podívat,“ připustil Babiš.

Velký spor se dá očekávat kolem bytové otázky. Vláda nepřipravuje dlouho očekávaný zákon o sociálním bydlení. Maláčová proto chce, aby ministerstvo pro místní rozvoj sepsalo komplexní normu o dostupném bydlení. To ale její kolegyně Klára Dostálová (za ANO) odmítá.

Boj o dostupné byty

„Nejprve chceme spustit program Výstavba, který bychom rádi odstartovali nejpozději v dubnu a jenž v sobě zahrnuje i sociální bydlení. S MPSV diskutujeme dostupné bydlení jako takové, zákon ale nepřipravujeme,“ sdělila Deníku Dostálová.

Premiér Babiš zdůraznil, že nové byty mají stavět obce a města, přičemž ty, jež vyčlení jako sociální, bude stát plně dotovat. „Zároveň chystáme rekofidikaci stavebního práva, chceme, aby stavební proces netrval deset let, to bude skutečná revoluce, zákon o dostupném bydlení nepotřebujeme,“ soudí Andrej Babiš.

Co obsahuje tzv. rodinný balíček

Financování dětských skupin + legislativní zakotvení mikrojeslí

Sdílené pracovní místo – střídání zaměstnanců v jednom pracovním úvazku

Zálohované výživné – neplatiče alimentů by měl nahradit stát, spor se vede o to, kdo a za jakých podmínek by měl být jejich příjemcem

Zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc korun od 1. ledna 2020

Zdroj: MPSV