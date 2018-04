Dnes startují jarní státní maturity. Zahájí je sloh z češtiny

Všimli jste si? Středočeši, kteří jezdí do Prahy po D8, D5 i D1, by měli postřehnout, že výrazně ubylo billboardů, které tyto dálnice lemují. Vyplývá to z informací, které v úterý zveřejnilo ministerstvo dopravy. Právě zde by se mělo zdát, že reklamní zařízení mizejí přímo před očima. Jinde to jde hůř. I u zmiňovaných dálnic jich ale ještě zbývá víc než dost.