Slovanská epopej v Brně a proč už nepotřebujeme žádné další zákony: videa dne

Nová Italská restaurace na Praze 7 hledá do svého týmu sympatických lidí, kterých jejich práce baví číšníka/servírku. 1.500 Kč na den + spropitné. Výplata denně. Vhodné i pro cizince

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 24 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) ŘIDIČ sk.C. Požadované vzdělání: nižší střední. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24000 kč, mzda max. 27000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: HORTIM-INTERNATIONAL s.r.o., pobočka Karlovy Vary v současné době posiluje tým a nabízí kandidátům práci na pozici: , , ŘIDIČ sk. C s profesním průkazem , , PPROČ PRACOVAT PRO NÁS ? NABÍZÍME... , - práci u úspěšného, prosperujícího a významného zaměstnavatele , - dlouhodobou a stabilní práci na hlavní pracovní poměr a pracovní smlouvu , - zajímavé finanční ohodnocení , , NABÍZÍME PRÁCI TOMU, KDO... , - má zkušenosti s řízením, vlastní ŘP sk. C a prof. průkaz , - je trestně bezúhonný , - má příjemné vystupování a je časově flexibilní , - nevadí mu brzké ranní vstávání , , CO BUDETE DĚLAT ? , - rozvážet rychlo-obrátkové zboží , - zodpovídat za zboží a vozidlo , - dodržovat pracovní rozvrh a určené trasy , , Zašlete životopis na email: zamestnani@hortim.cz , , PODÍVEJTE SE NA NÁS: , www.youtube.com – video „Vítej v týmu“ , www.hortim.cz , , Hortim-International, spol. s r o. je obchodně - logistická společnost, která se řadí mezi významné importéry a producenty ovoce a zeleniny, zásobující středoevropský trh. Rozšiřujeme působnost našich týmů napříč všemi pobočkami, od roku 1993 jsme si postupně vybudovali silné zázemí, stabilní strukturu, udržujeme si zkušené zaměstnance a neustále posilujeme obchodní význam.. Pracoviště: Hortim - international, spol. s r. o.-otovice, Mostecká, č.p. 178, 360 01 Karlovy Vary 1. Informace: Dobroslava Kožíšková, +420 725 791 362.