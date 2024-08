Ve čtvrtek 29. srpna si obě republiky bývalého Československa mohou společně připomenout již 80. výročí zahájení Slovenského národního povstání. Toto výročí je významné pro Čechy i Slováky nejen proto, že zásadně ovlivnilo budoucnost obou těchto národů, ale i z důvodu, že povstání nebylo jen slovenskou záležitostí, ale mělo mezinárodní dopad i účast. A do jeho průběhu významně zasáhli také čeští vojáci.

Plán na ozbrojené povstání na Slovensku se začal rodit už v prosinci 1943, kdy československý prezident v exilu Edvard Beneš navštívil Moskvu, aby se Sovětským svazem uzavřel Československo-sovětskou smlouvu o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci. Tímto aktem otočil kormidlo československé zahraniční politiky na východ, současně ale dal signál k přípravě masového ozbrojeného vystoupení proti fašismu na území bývalého Československa.

Vojenským velitelem povstání se stal podplukovník Ján Golian z Velitelství pozemního vojska v Banské Bystrici, jehož Beneš v březnu 1944 jmenoval dočasným vůdcem vojenských aktivit na slovenském území. Politicky měla povstání zastřešit Slovenská národní rada, spojující dva do té doby nezávislé opoziční směry: slovenské komunisty a slovenské demokraty.

Povstání mělo původně vypuknout tak, že vojáci dvou slovenských pěších divizí na východním Slovensku otevřou karpatské průsmyky přibližujícím se sovětským jednotkám. Plán ale ztroskotal na předčasné aktivitě slovenských partyzánů, kvůli které začala Slovensko už 29. srpna 1944 obsazovat německá vojska. Golianovo Vojenské ústředí na to muselo reagovat signálem k zahájení ozbrojeného boje, ale ten nestačilo probrat s veliteli obou divizí, takže je Němci 2. září 1944 obě odzbrojili. Povstání tak bylo takřka od počátku předurčeno k porážce, to ale nijak nesnižuje jeho význam.

Češi ve Flóře

Už od jara 1944 přitom spolupracovali na jeho přípravách přímo na Slovensku také dva čeští vojáci, kapitán Jaroslav Krátký a štábní kapitán Břetislav Chrastina.

Chrastina, velitel čtyřčlenné paraskupiny Spelter, vysazené v květnu 1944 na území protektorátu, se narodil 25. května 1901 v Hodoníně. Na Slovensko přešel ilegálně v noci z 24. na 25. května 1944 poté, co při nočním přechodu přes řeku Jihlava ztratil boty, v důsledku čehož se odpojil od zbytku své skupiny. V Pováží se spojil se slovenskou odbojovou organizací Flóra, přes niž se dostal k organizátorům povstání.

Krátký, narozený 8. října 1911 v Střížově, byl na Slovensko vyslán londýnskou vládou a přijel do Bratislavy už v březnu 1944 vlakem z Istanbulu, kde od poloviny roku 1942 působil jako zpravodajec, na falešný pas pod jménem Dezider Bukovinský. „Na Slovensku potom působil jako emisar londýnského odboje u významné slovenské odbojové skupiny Flóra a později i u vedení golianovského vojenského odboje,“ píše o něm na stránkách Vojenského historického ústavu vojenský historik Jindřich Marek.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, archiv Olgy Bezděkové-Rejtharové, CC BY-SA 4.0 zoom_in Slovenské národní povstání 1944, ústup do hor, ve světlé bundě letec Stanislav Rejthar

Flóra byla odbojová skupina občansko-demokratické části domácího protifašistického odboje na Slovensku, jejíž jádro tvořil bratr generála Rudolfa Viesta Dušan Viest se svou manželkou Květoslavou, od jejíhož křestního jména byl odvozen krycí název skupiny. Skupina se orientovala na Benešovu exilovou vládu a spolupracovali s ní i pracovníci orgánů slovenské státní správy, armády, četnictva, soudnictví a také Ústředí státní bezpečnosti. Prostřednictvím těchto kontaktů získávala zpravodajské informace, jež postupovala Londýnu.

„Asi největší strategický význam měly informace od lidí z ministerstva obrany, týkající se dislokace vojsk na Slovensku,“ uvádí slovenský časopis Týždeň.

Na výzvu slovenských komunistů, kterým vadila jednoznačná orientace Flóry na Beneše, ale přestaly s touto odbojovou organizací spolupracovat v roce 1944 ty složky odboje, jež byly řízeny SNR, takže se skupina ještě před zahájením povstání rozpadla. Její členové se pak do něj zapojili v rámci jiných skupin.

Nejasný konec Krátkého

Krátký, povýšený zatím na majora, se připojil k tříčlennému paradesatnímu výsadku Manganese, jenž byl na Slovensko vyslán z Anglie a seskočil v noci z 9. na 10. června 1944 poblíž obce Veľké Uherce v okrese Topoľčany. Výsadek navázal spojení s Golianovou tajnou vojenskou radou a po zahájení povstání zprostředkovával spojení s britským velením. Od 22. září 1944 byla skupina Manganese podřízena velitelství 1. čs. armády na Slovensku.

Po porážce povstání a pádu Banské Bystrice ustupovali členové výsadku spolu s Krátkým a s generály Viestem a Golianem přes Donovaly do Nízkých Tater. V noci z 1. na 2. listopadu pak byli velitel výsadku František Bíroš, radiotelegrafista Drahomír Vaňura, třetí člen skupiny Štefan Košina i Jaroslav Krátký zajati v dolině Sopotnica pri Svätém Ondreji nacistickým komandem. Vaňuru s Bírošem komando 2. listopadu zastřelilo, Košinovi se podařilo uniknout a válku přežil, Krátkého si Němci ponechali.

„Poslední stopy po něm, stejně jako po zajatých povstaleckých generálech Viestovi a Golianovi, mizí v únoru 1945. Je pravděpodobné, že všichni tři byli zavražděni koncem války v koncentračních táborech Mauthausen či Flossenbürg,“ píše Jindřich Marek.

Golian a Viest byli zajati nacisty 3. listopadu 1944 v Pohronském Bukovci a uvězněni v bavorském Flossenbürgu, jejich konec je však skutečně neznámý. Podle některých svědectví byli v táboře viděni živí ještě den před osvobozením, podle jiných byli ve Flossenbürgu zastřeleni. „Existují dokonce domněnky, že všichni tři se na konci války dostali do rukou sovětské NKVD a byli odvezeni do Sovětského svazu, kde prý beze stopy zmizeli,“ dodává Marek.

Chrastina přežil

Břetislav Chrastina se do povstání zapojil ve funkci velitele roty partyzánského oddílu Pavel a po potlačení povstání operoval se svým oddílem v okolí Liptovského Mikuláše. „Jeho partyzánská anabáze skončila 27. ledna 1945, kdy ve Štrbském Plese zaútočil na německou jednotku, která měla zničit hotelová zařízení. Po osvobození obce se spojil s jednotkami 1. čs. armádního sboru v SSSR,“ píše Jindřich Marek.

V únoru 1945 začal Chrastina působit přímo pod velitelem sboru plukovníkem Ludvíkem Svobodou, který mu svěřil úkol naverbovat asi 400 slovenských vojáků-lyžařů pro dva prapory samopalníků. Slovenská armáda však byla v té době už roztříštěná, takže Chrastina nesehnal ani polovinu požadovaného počtu a sestavil jen jeden neúplný prapor. Ten byl okamžitě nasazen do boje a brzy čelil kvůli nedostatečnému vybavení a malému počtu vojáků značným ztrátám.

Koncem března už měl pod sebou jen necelých 70 mužů, s nimiž přitom musel zajišťovat čtyřkilometrový bojový úsek. Když tedy dostal rozkaz, aby další muže odeslal jinam, protestoval.

Po válce se za to ocitl před vojenským soudem, tehdy byl ale ještě zproštěn viny. Po únoru 1948 bylo hůř. Vrchní vojenský soud ho znovu obvinil a kromě údajné zbabělosti při velení na Slovensku mu dával za vinu i „svévolné“ opuštění skupiny Spelter. V prvním případě se důstojník dokázal ještě obhájit, za opuštění Spelteru však dostal půl roku vězení. Po propuštění byl navíc v roce 1950 znovu zatčen a jako řada dalších vojáků uvězněn bez rozhodnutí soudu svévolně na Mírově, kde strávil 27 měsíců.

Po propuštění se musel živit jako dělník, k právnické profesi se vrátil až v 60. letech. Zemřel 11. června 1971 ve Vítkově. Pohřben byl bez jakýchkoli vojenských poct.

Čeští letci v boji

V neděli 17. září 1944 se do povstaleckých bojů aktivně zapojil také 1. čs. samostatný stíhací pluk v SSSR, v jehož řadách bojovali českoslovenští letci z Británie, přesunutí v roce 1944 na ruskou frontu.

I zde najdeme česká jména: velitelem pluku nebyl nikdo jiný než legendární český stíhač František Fajtl, narozený 20. srpna 1912 ve vesničce Donín v okrese Louny, jeho zástupcem byl další Čech, štábní kapitán Jan Klán, narozený 22. ledna 1911 v Havlíčkově (dříve Německém) Brodě, a náčelníkem plukovního štábu byl jmenován Stanislav Rejthar, narozený 28. října 1911 v Kuroslepech na Třebíčsku.

Pluk, létající na sovětských stíhačkách Lavočkin La-5FN, si za své operační polní letiště na Slovensku zvolil mokřinatou louku u obce Zolná v Banskobystrickém kraji kousek od Zvolena a ostřeloval a bombardoval německé jednotky. Po pádu Banské Bystrice 27. října 1944 se však ocitl v bezprostředním ohrožení a musel odletět.

Letuschopných lavočkinů ale bylo pouze 11, Stanislav Rejthar se proto rozhodl dobrovolně zůstat na Slovensku. Zakopal důležité plukovní dokumenty i československou vlajku, a když padlo poslední povstalecké letiště Tri Duby, ustoupil spolu s ostatními povstalci do oblasti Donoval, kde byl přiřazen k velitelství.

Nemocní generálové Golian a Viest se během ústupu odloučili od ostatních a přemístili se do Pohronského Bukovce, kde později padli do zajetí. Rejthar pokračoval spolu s ostatními povstalci a příslušníky 2. československé samostatné paradesantní brigády do hor.

Ústup v horách za silného mrazu, o hladu a s Němci v patách byl velmi obtížný. „Při přechodu hřebene Nízkých Tater na svahu Chabence zahynuly desítky povstalců, komunistický poslanec a novinář Jan Šverma a 83 členů parabrigády,“ připomíná projekt Paměť národa.

Poté, co byly zbytky brigády rozpuštěny, vytvořil Rejthar vlastní partyzánskou skupinu, která operovala v okolí obce Horná Lhota, kde přepadala Němce a ničila vojenské vlaky a transporty. V únoru 1945 se jí podařilo probojovat se k armádnímu sboru generála Ludvíka Svobody.

Poúnorový pád

Stejně jako na většinu přeživších účastníků druhoválečného odboje, i na české letce ze Slovenska těžce dolehly represe po komunistickém převratu v únoru 1948.

Fajtl byl záhy po únoru propuštěn z armády, rok na to byl zatčen, degradován na vojína úderníka a poslán bez soudu do vězení na Mírově jako nepřítel lidu. „Jeho rodina byla vystěhována z bytu bez náhrady. Po 17 měsících byl propuštěn. Poté pracoval jako stavební dělník, skladník a nakonec jako úředník v okresním stavebním podniku v Lounech,“ popsal Deníku před časem jeho osud vojenský historik Tomáš Řepa.

Propuštění z armády a nucené vystěhování z bytu čekalo i Stanislava Rejthara. Musel střídat různá zaměstnání i profese, živil se například jako jeřábník a opravář těžkých stavebních strojů.

Také Klán byl propuštěn z armády a hrozilo mu zatčení. V květnu 1949 opustil spolu s rodinou republiku, těsně před zásahem Státní bezpečnosti. Přes Rakousko se dostal do Velké Británie, v roce 1951 se všichni přestěhovali do USA.

Rejthar zemřel v roce 1977, Klán v roce 1986. František Fajtl se dočkal rehabilitace po roce 1989 a byl vyznamenán řádem generála M. R. Štefánika. V roce 2002 získal hodnost generálporučík. Zemřel v Praze 4. října 2006 ve věku 94 let.