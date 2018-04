Teplé počasí vydrží i příští týden. Bude až 25 stupňů

/FOTOGALERIE/ Pro někoho by to byl bláznivý nápad, on si však splnil sen. Historik a pedagog z univerzit v Plzni a Hradci Králové Jan Kilián koupil s partnerkou loni na jaře zámeček v Krásném Lese na Ústecku. Pro obec se rozhodl, protože se mu líbí příroda Krušných hor.