Hejtman do Dubaj, náměstci do Číny. Cesty krajských radních stojí statisíce

/ANKETA/ Za šejkem do Dubaje, na jednání do Německa, na veletrh do Moskvy nebo za investory do Číny. Hejtman, jeho náměstci i radní vyrážejí do světových metropolí reprezentovat Ústecký kraj. Jejich služební cesty stojí krajskou kasu každoročně statisíce korun. Nad smyslem některých cest kroutí opozice hlavou, vedení kraje si naopak stojí za tím, že mají své opodstatnění.

Od ledna 2017 do dubna letošního roku vyšly cesty krajských radních na celkem 690 tisíc korun. Mezi nejvyšší částky patří například letošní pětidenní pobyt hejtmana Oldřicha Bubeníčka (KSČM) v Dubaji, který podle údajů krajského úřadu vyšel včetně tlumočení na 108 tisíc. ČTĚTE TAKÉ: Státům EU nelze brát peníze jen za kontroverzní výroky, říká Telička „Částku ještě kontrolujeme a budeme ji případně přefakturovávat dalším subjektům, jež v Dubaji s panem hejtmanem byly,“ uvedla mluvčí úřadu Lucie Dosedělová. ZA MOCNÝM ŠEJKEM Hejtman zavítal do hlavního města Spojených arabských emirátů na 8. výroční investiční setkání. „Přijal mě šejk, který je v tamní hierarchii na třetím místě. Měl velký zájem o Česko a návštěvu Ústeckého kraje,“ podotkl hejtman na posledním jednání krajského zastupitelstva, kde se ho na cestu vyptávali opoziční zastupitelé. „Setkal jsem se také s významným kuvajtským podnikatelem, který se v Emirátech velmi dobře vyzná. Samotná jednání jsou velmi složitá, se šejkem se pozdravíte, ukloníte se, prohodíte pouze několik slov a vše ostatní už vyjednávají poradci. Přímo na místě se tedy nic nedojednalo,“ líčil hejtman, který byl na veletrhu jako jediný z České republiky. ČTĚTE TAKÉ: Zeman se summitu devíti států Evropy nezúčastní. Zastoupí ho Vondráček „Nedostali jsme žádný konkrétní výstup, jací investoři by mohli do našeho regionu přijít. Bezprostřední přínos tam příliš nevidím,“ reagoval krajský zastupitel Petr Urbánek (ANO). Bubeníček má ve svém „cestovním deníku“ mimo jiné též jednodenní jednání v Německu či několikadenní výjezdy směrem na východ. V ruském Vladimiru či v Zakarpatí podepsal loni smlouvy o spolupráci. Náměstek Petr Šmíd (SPD+SPO) se zase na přelomu ledna a února vydal do ruského Volgogradu na oslavu 75. výročí vítězství ve Stalingradské bitvě. „Všechno hradila ruská strana, my jsme platili jen letenky. Váží si tam toho, že Ústecký kraj opravuje pomníky všech vojáků,“ uvedl Šmíd, který už loni v Moskvě dojednával spolupráci s náměstkem ruské ministryně školství. ČTĚTE TAKÉ: Pavel Telička: Vláda s podporou komunistů? Česko může mít problém Rusko má v oblibě i náměstek Jaroslav Foldyna (ČSSD), který se loni i letos v březnu zúčastnil veletrhu cestovního ruchu MITT v Moskvě. „Náplní bylo získat kontakty, protože nárůst ruských turistů je za poslední rok sto tisíc. Jednání pokračují, chceme, aby klientela, která jezdí do Karlových Varů a do Prahy, přijela i k nám,“ řekl Foldyna. Nejvyšší částku pak krajskou pokladnu stála týdenní cesta náměstka Martina Kliky (ČSSD) a radního Zdeňka Matouše (ČSSD), kteří se loni v červnu vydali na veletrh cestovního ruchu do čínského Pekingu. Letenka, transfer a ubytování vyšly na 117 tisíc korun, za oba tedy 234 tisíc. „Osobní kontakt a pozvání hrají v Číně klíčovou roli,“ sdělil Klika, který letos v květnu absolvoval rovněž týdenní návštěvu čínské Anhui. „Je to naše partnerská provincie, odmakali jsme tam kus práce. Jednali jsme na jednotlivých ministerstvech, setkali jsme se i s náměstkem průmyslu. Představovali jsme možnosti investování v našich průmyslových zónách, a to nejenom v Trianglu, ale i v dalších městech,“ podotkl Klika. PENÍZE V KANÁLU? Do Pekingu zamíří vybraní politici znovu. Už příští týden letí náměstek Jaroslav Komínek (KSČM), Šmíd a znovu i Matouš na veletrh Beijing International Tourism Expo 2018. „Loni se jej zúčastnilo více než tisíc vystavovatelů z 81 zemí a veletrh navštívilo 120 tisíc návštěvníků. Budeme tam jednat se zástupci cestovních kanceláří o nabídce regionu, tedy aktivní dovolené, možnosti sportovních pobytů a soustředění, mistrovství světa v kanoistice v Račicích či o lázeňských pobytech,“ přiblížil Matouš. Cesty podle opozičního zastupitele Jaroslava Kubery (ODS) odpovídají tomu, kdo Ústeckému kraji vládne. „Kam jinam by jezdili? Obecně z kraje teče tolik peněz do kanálu, že náklady za tyhle cesty nejsou to klíčové,“ myslí si Kubera. Veletrhy mají podle něj často přínos, který nejde vidět. „Nelze je vyhodnotit, rozdáte tam tisíc prospektů a neznamená to, že přijede tisíc turistů, ale když jich přijede sto, tak je to poměrně úspěch,“ dodal Kubera. ČTĚTE TAKÉ: Kdo stojí za útoky na Babiše a účtem Šuman? Rozvědka prověřuje agenty

