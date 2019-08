„Dohoda je taková, že si nebudeme kádrovat vlastní ministry. Doufám, že stále platí, jen tak může dál fungovat spolupráce,“ reagoval rozhořčeně na Twitteru šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček.

1/2 Je trochu překvapení, že premiér @AndrejBabis, který prezidentovi Michala Šmardu sám navrhl, teď najednou změnil názor. Předpokládám, že platí dohoda a čestné slovo chlapa, že si nebudeme kádrovat vlastní ministry. @CSSD trvá na dodržení koaliční smlouvy a Ústavy. — Jan Hamáček (@jhamacek) August 16, 2019

Další dějství hry o osud vlády je možné očekávat nejpozději v úterý vpodvečer, kdy premiér zamíří za prezidentem. „Budeme se vzájemně informovat o vývoji situace,“ řekl Deníku Babiš.

Jak zdůraznil, Právě opačný názor zřejmě hlavě státu sdělí předsedové opozičních Pirátů Ivan Bartoš a lidovců Marek Výborný. Ti o schůzku s hlavou státu, která se uskuteční v úterý odpoledne, požádali už před několika týdny.

Výborný se s Milošem Zemanem potká v roli nového předsedy KDU-ČSL. Zároveň zastupuje stranu, jejíž poslanec Marian Jurečka hodlá prosadit svolání mimořádné schůze sněmovny, na níž by se projednala žaloba na prezidenta pro hrubé porušení Ústavy ČR.

Kompetenční žaloba

Jejím klíčovým bodem je fakt, že zbytečně odkládal odvolání bývalého ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) a odmítá jmenovat jeho nástupcem Šmardu, jehož mu navrhl předseda vlády na přání předsedy sociálních demokratů Hamáčka.

Jedinou cestou, jak přimět Zemana k naplnění ducha ústavy, je podat na něj kompetenční žalobu. To by ovšem musel udělat Babiš, který to odmítá. Sám totiž nad účastí Šmardy ve vládě nejásá zvláště poté, co místopředseda ČSSD v posledních dnech kritizuje ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO) za přístup k rozpočtovým kapitolám resortů spravovaných ČSSD nebo premiéra za jeho slova, že sociální demokracie nemá ve svém genetickém kódu šetření.

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský navíc naznačil, že ani v případě jasného verdiktu, že prezident musí premiérově návrhu vyhovět, by ho Zeman nemusel respektovat. Naopak úspěšná ústavní žaloba by ho rovnou mohla připravit o prezidentský úřad. Tu ale nepodpoří poslanci ANO, KSČM a SPD.