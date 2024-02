V polovině ledna přinesl Deník.cz článek o babičce, mamince a dceři z Pozořic na Brněnsku, které ve svém spolku Smečka z Knihánkova už zachránily desítky psů - od tyranů, od popelnic, z přeplněných útulků. Zaměřují se na ty staré a nemocné a chtějí jim dát ještě šanci aspoň na chvilku normálního života. Bydlí s nimi přímo v domě, v době reportáže se staraly o 23 pejsků. Den po publikování článku kontaktovala redakci Irena Teplá, nejmladší z trojice žen, a překvapeně sdělovala, že zatímco běžně se jim na účtu objevují částky v řádech tisícikorun, tentokrát jim za jediný den přišlo už sto tisíc a další peníze přibývají.

Zdroj: Deník„Za celou naši Smečku z Knihánkova bych chtěla poděkovat všem báječným čtenářům Deníku. Stalo se něco, v co jsme ani nedoufaly. Díky článku, který o nás vyšel a který nás mimochodem opravdu perfektně vystihl, nás začalo sledovat na sociálních sítích mnoho skvělých a laskavých lidí. A hlavně nám na sbírkový účet přišlo více než 150 tisíc korun. Nemůžeme se z vaší obrovské podpory vzpamatovat,“ vzkazuje Irena.

Nečekané peníze ženám mimo jiné umožnily několika psům dopřát nákladné veterinární zákroky. Zkusily zachránit Kaie, křížence akity inu a vlčáka, jenž měl pokročilou rakovinu jazyka a začal mít i velké žaludeční problémy. Když ho ale zvěrolékaři otevřeli, objevili podle Ireny velký nádor na žaludku, s nímž se už nedalo nic dělat.

Dopřáli také nákladnou ortopedickou operaci namíchané stafordce Selence. „Boj s Kaiovou nemocí jsme nakonec nevyhráli, ale díky čtenářům Deníku jsme to aspoň mohli zkusit. Ale Selenku nyní díky operaci konečně čeká bezbolestný život a opět bude moci vesele běhat,“ popisuje Irena.

Peníze nad běžný rozpočet využily i k neplánovanému rozšíření Smečky. „Sice jsme říkaly, že už jsme na stop stavu, nebo spíš za stop stavem, ale patnáctileté těžce nemocné westičce Nelince se nedalo říci ne,“ líčí Irena příchod feny West highland white teriéra. Místo po Kaiovi pak doplnily Alíkem, starým křížencem pinče a jezevčíka ze zlínského útulku.

Smečku doplnila rovněž stará westka Nelinka, i ona je ale také vážně nemocnáZdroj: se svolením spolku Smečka z Knihánkova

Momentálně mají doma 24 svěřenců. „Cítíme v srdci obrovskou vděčnost. Je nám velkou ctí, že jsme byli součástí Deníku. Děkujeme celému redakčnímu týmu za perfektní článek a také vám všem, kteří si článek přečetli a vedlo vás to k rozhodnutí pomoci nám. Jen díky hodným lidem, jako jste vy, můžeme dělat to, co děláme – pomáhat psím starouškům,“ vzkazují všechny tři ženy.

Sledovat jejich péči o „domov důchodců pro psy“, jak také Smečku z Knihánkova nazývají, lze na Facebooku a Instagramu, kam denně přidávají příspěvky.

Jen měsíční výdaje na veterináře se podle nich pohybují kolem sta až dvou set tisíc korun. Péči psům ženy poskytují díky finančním a materiálním darům sponzorů a veřejnosti, přivydělávají si také bazarovým prodejem knih.