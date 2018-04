Vláda na besedě v Třinci: Dřevěné kostely je třeba chránit, řekl ministr Šmíd

/FOTOGALERIE/ Na dvě stovky lidí přišlo na besedu s členy vlády, kteří po dva dny pobývali v Moravskoslezském kraji. Setkání hostila třinecká Trisia.

Přítomní, vesměs příznivci Andreje Babiše, měli různé dotazy například jak premiér snáší neustále slovní útoky na svou osobu, jak vypadá jednání s ČSSD a podobně.

Ministři se zároveň ohlédli za dvěma dny v našem kraji. Kupříkladu na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zanechala velký dojem návštěva Odborného léčebného ústavu v Metylovicích.

„Velmi se mi tam líbilo. Podle mého názoru je tento ústav svého druhu jeden z nejlepších v České republice,“ řekl ministr zdravotnictví. Zmíněna léčebna je určena pro děti do 18 let. Specializuje se na léčbu onemocnění respiračního a pohybového ústrojí, obezity, nadváhy a neurologických onemocnění.

Vláda ještě před příjezdem do Trisie zavítala do třinecké části Guty.

Blesková návštěva místa, kde ještě vloni stál dřevěný kostelík ze šestnáctého století, nenechala v klidu ani ministra kultury Ilju Šmída.

„V Moravskoslezském kraji je nejvíce dřevěných kostelů z celé republiky a je potřeba je proti požárům chránit,“ předeslal ministr kultury. Podle něj jsou ideálním řešením požární hlásiče, jenže jejich napojení na hasičské záchranné sbory nejsou levnou záležitostí, zejména pro malé obce.

„Tohle téma se pokusím vyřešit s ministrem vnitra, pod jehož resort hasiči spadají. Ideální by bylo, kdyby při ochraně podobných památek požárními hlásiči byla cena za poskytnutou službu nižší, a tím dostupnější,“ naznačil Šmíd.

K TÉMATU Při setkání s občany také zaznělo, že různé dotační programy by se měly vytvářet na míru obcím ne tak, že obce budou složitě hledat cestu, jak se do vyhlášených programů „trefit“. Premiér Andrej Babiš připomněl i návštěvu Pusteven.

„Rok jsem tam nebyl a nový lanovkový terminál je úžasný, teď by to ještě chtělo novou lanovku,“ naznačil premiér a dodal, že osobně si na horách poradí i pěšky. „Vloni jsem si vyšlápl i na Lysou horu. Mám to ve vašem kraji rád,“ uzavřel Babiš.