Šmíd slibuje převod Invalidovny, opravu Nové scény i Veletržního paláce

Pražská Invalidovna, opuštěný barokní komplex, který se stát pokoušel neúspěšně prodat, bude letos převeden na Národní památkový ústav. Uvedl to ministr kultury v demisi Ilja Šmíd. Miliardová rekonstrukce by se podle něj mohla poté rozběhnout v návaznosti na výběrová řízení na zhotovitele opravy.

Šmíd dále prozradil, že vláda, jíž je členem, chce stavět kulturní objekty, plánuje opravu Nové scény a budovy Themos. Šmíd, který má hudební vzdělání, se staví také za potřebu nové koncertní síně pro Prahu. Není však přesvědčen o nutnosti nové budovy Národní knihovny (NK), po níž volají někteří knihovníci i zástupci města.

Stát chce vyčlenit 12 miliard korun

Některé z dlouhodobých investic v kultuře jsou zmíněny ve strategických plánech resortu. Připravuje se také nový vládní program, který by měl rekonstrukce a novostavby sídel kulturních institucí financovat. Zatím neschválený program, který má navázat na současný Program péče o národní kulturní poklad, počítá s tím, že stát v letech 2019 až 2027 vyčlení na tyto účely 12 miliard korun.

"Investice jsou prorůstové, když postavíme divadla, koncertní či výstavní sály, nebudeme za sebou mít pomníky, budeme mít něco, co může zvýšit zájem o Českou republiku," řekl Šmíd. Připomněl budovu Labské filharmonie v Hamburku, která navzdory tomu, že se několikrát prodražila proti plánu a její stavba se protahovala, je dnes symbolem a turistickým tahákem města.

Šmíd z dalších investic zmínil rekonstrukci Nové scény Národního divadla - po dokončení rekonstrukce Státní opery - a také rekonstrukci budovy Themos v areálu Nové scény, kterou stát za bezmála 300 milionů korun předloni koupil v dražbě. "Ve výhledu několika let se musí uskutečnit rekonstrukce Veletržního paláce," řekl. Tu slíbil řediteli Národní galerie Jiřímu Fajtovi již bývalý premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Stavět či nestavět?

Příští týden se Šmíd setká s pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO). "Chtěli by zvednout zase otázku nové budovy Národní knihovny. To je přímo v gesci ministerstva, my teď dáváme velké peníze do rekonstrukce Klementina, což je hodně diskutovaná přestavba," řekl s odkazem na knihovníky nejednoznačně přijímanou proměnu hlavního sídla Národní knihovny na pietně památkově restaurovaný barokní komplex.

"Mám přesný rozbor, že je to (stavba nové budovy NK) zbytečná investice. Myslím, že při stále modernějším způsobu knihovnické práce by to, že máme v Hostivaři velký depozitář, který se dá ještě přistavět, na současný provoz knihovny stačilo," uvedl. Chce ale o celé věci mluvit s ředitelem knihovny. "Proč se stavba pořád prodražuje, jak se tam dělají IT systémy …je to jedna z institucí, kde jsem ještě nebyl a chystám se tam," řekl.

Knihovníci, pokud volají po novostavbě, upozorňují především na to, že kapacitu je kvůli přibývajícím fondům třeba zvyšovat.