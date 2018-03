Smlouva na radary může být už v dubnu, řekla Šlechtová. Zajímá i kriminalisty

Smlouva na nákup mobilních radarů za 3,5 miliardy korun z Izraele by mohla být připravena k podpisu v polovině dubna. Na jednání sněmovního výboru pro obranu to dnes řekli zástupci ministerstva obrany. Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) připustila, že mohou v zakázce nastat komplikace. Naznačila, že by se v této záležitosti mohlo konat "šetření orgánů činných v trestním řízení". Podrobnosti komentovat nechtěla.

Nové 3D radiolokátory MADR mají nahradit zastaralé radary sovětské výroby. Ministerstvo obrany je chce koupit od Izraele formou mezivládní dohody. Podle předpokladů minulého vedení obrany měla být smlouva uzavřena již v polovině loňského roku, bývalý ministr obrany Martin Stropnický (ANO) ji ale před svým odchodem nepodepsal.

Nová ministryně Šlechtová po příchodu na ministerstvo podepis odsunula. Zdůvodnila to tím, že chce smlouvu prověřit. Chtěla by také jasné stanovisko kybernetického úřadu, jestli je možné radary napojit na systém NATO.

Dnes Šlechtová poslancům řekla, že se zakázkou bude zabývat pracovní skupina, ve které budou i zástupci kybernetického úřadu, obrany a izraelské firmy. Podle náměstka ministryně obrany Daniela Koštovala se budou zabývat pěti až šesti upřesněními ve smlouvě. Předpokládá, že by návrh smlouvy k podpisu mohl být připraven do poloviny dubna.

Šlechtová na jednání připustila, že v zakázce ještě mohou "nastat komplikace". "Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli možná probíhá nějaké šetření orgánů činných v trestním řízení, o kterém my nevíme oficiálně, a já to ani vědět nechci, tak říkám, že (komplikace) nastat mohou," řekla ministryně. Podrobnosti novinářům nesdělila. Před jednáním vlády se sešla s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO), aby ho informovala o "celkem závažných situacích" na obraně týkajících se velkých zakázek.

Náčelník generálního štábu Josef Bečvář poznamenal, že radary ruské výroby jsou již 15 let za svou životností. Předpokládá, že armáda je bude schopna udržet v provozu maximálně další dva až tři roky.

Bečvář předpokládá, že smlouva bude nakonec podepsána. Šlechtová požaduje více garancí, že radary bude možné zapojit do systému NATO. Podle náměstka Koštovala je otázka napojitelnosti pouze technickou záležitostí. Je přesvědčen, že řešení je možné, když radary jiných firem napojitelné být mohou. Řekl také, že za napojení je zodpovědný Izrael. Pokud by ho nezajistil, radary by nebyly schváleny při takzvaných vojskových zkouškách, nebyly by tak převzaty do výzbroje a ani zaplaceny. Podobný názor má i Bečvář.

Někteří členové výboru se pozastavovali nad tím, že je ve výbavě armády technika, která tak výraznou dobou přesluhuje. Nelíbí se jim také, že pokud by jednání s Izraelem ztroskotalo, armáda by neměla brzy funkční techniku. Podle Bečváře by bylo možné v tom případě nasadit například pasivní sledovací systém Věra. Ten by byl schopen pokrýt omezený úsek.

Poslanec Jan Bartošek (KDU-ČSL) podotkl, zda bylo prověřování smlouvy, které Šlechtová zvolila, nutné a zda obrana nyní jen neztrácí čas. Poslanec Alexander Černý (KSČM) se pozastavil nad atmosférou jednání výboru, během kterého bylo znát napětí mezi vedením výboru a ministerstva obrany. Černý podotkl, že "několik volebních období nepamatuje", aby takovým způsobem jednání výboru probíhalo.