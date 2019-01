Kvalita ovzduší v Olomouckém kraji se za 24 hodin od vyhlášení smogové situace nezlepšila a hlavně na Přerovsku hodinové koncentrace polétavého prachu v ovzduší ve srovnání s úterním ránem ještě více vzrostly. Nejvyšší jsou dnes ráno v Hranicích, kde přístroje zaznamenaly hodinovou koncentraci smogu 205 mikrogramů na metr krychlový vzduchu, denní limit je přitom 50 mikrogramů. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu.

Hodinová koncentrace polétavého prachu je dnes ráno v Hranicích o 76 mikrogramů vyšší než v úterý, kdy činila 130 mikrogramů na metr krychlový. V noci se vyšplhala až na 275 mikrogramů. Průměrná denní koncentrace prachu v Hranicích ale za 24 hodin mírně klesla z úterních 150 mikrogramů na 146 mikrogramů, což je stále zhruba trojnásobek limitu.

Špatně se dýchá také lidem v Přerově, kde se hodinová koncentrace smogu ve srovnání s úterním ránem zvýšila o 34 mikrogramů na 149 mikrogramů. Denní hodnota polétavého prachu se v Přerově snížila ze 115 na 110 mikrogramů. Dvojnásobně tak překračuje normu 50 mikrogramů.

V Olomouci klesla hodinová koncentrace prachu z úterních 136 mikrogramů na 83 mikrogramů. Průměrná denní koncentrace se ovšem zvýšila za 102 mikrogramů na 111 mikrogramů. Podobný vývoj má kvalita ovzduší také v Prostějově. Ráno tam byla zaznamenána hodinová koncentrace polétavého prachu 97 mikrogramů a denní průměr činil 105 mikrogramů.

Nejméně prachu v ovzduší je tradičně v hornaté severní části Olomouckého kraje. Například v Jeseníku je dnes ráno hodinová koncentrace prachu osm mikrogramů na metr krychlový.

Omezení jízdy autem

Smogovou situaci meteorologové v Olomouckém kraji vyhlásili v noci z pondělí na úterý. Čtyřiadvacetihodinový limit 50 mikrogramů na metr krychlový byl překročen více než dvojnásobně v Olomouci, Hranicích a Bělotíně na Přerovsku, v Přerově i Prostějově.

Smogová situace bývá vyhlašována, pokud alespoň na polovině stanic překročil dvanáctihodinový průměr hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a ve výhledu na 24 hodin se nepředpokládá jeho pokles.

V Přerově na situaci zareagovala přerovská radnice, která v úterý ráno rozeslala lidem SMS zprávy, že je vyhlášena smogová situace. Město řidiče žádá, aby omezili jízdu autem a zavedlo bezplatnou městskou autobusovou dopravu.

Regulace ve Zlínském a Moravskoslezském kraji

Smogová situace nadále platí také ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. V aglomeraci Ostravska, Karvinska, Frýdecko-Místecka a na Třinecku je kvůli znečištění vzduchu vyhlášena regulace. Podniky musejí přijmout opatření, aby ovzduší ještě více neznečišťovaly.

Při zhoršení rozptylových podmínek by lidé měli snížit fyzickou námahu venku nebo pouze krátce větrat. Jelikož se na zvýšených hodnotách významně podílejí emise z aut, motoristé by měli zvážit nutnost každé jízdy. Děti, nemocní a starší lidé by měli omezit pobyt venku, ostatní sportování a pobyt v zakouřených prostorách.