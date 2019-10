Třicet let je pro mnohé lidi věk, kdy teprve rozjíždějí vlastní kariéru a o penzi vůbec neuvažují. Pro tanečníky, operní sboristy či některé hudebníky je to ale neradostné období, kdy musejí začít uvažovat o změně oboru. A vzhledem k jejich dosavadnímu úzkému pracovnímu zaměření se práce hledá jen těžko.

„Tanečníci končí kariéru v průměru ve 35 letech, ale často je to už po třicítce,“ říká Jana Návratová z Nadačního fondu pro taneční kariéru. Ten se zaměřuje na pomoc umělcům při změně profese. „Do roku 1996 měli tanečníci důchody, od té doby ale nemají nic,“ říká.

Část tanečníků kvůli specifikům má problémy najít si nové uplatnění a vzhledem k nízkým platům si jen málokdy vytvoří finanční polštář pro přechodové období.

Snaha o vzdělání

Někteří bývalí tanečníci se navíc jen těžko prosazují. Díky předchozí kariéře mají sice řadu takzvaných soft skills, měkkých dovedností, kam se řadí třeba kreativní myšlení. Ale s „tvrdými“ dovednostmi zahrnujícími praktické znalosti u jiného typu práce je to horší.

„Noví zaměstnavatelé koukají na kvalifikaci toho tanečníka a ten má ‚jen‘ střední odborné vzdělání s maturitou a jinou praxi než na jevišti nemá,“ říká Jiří Pokorný z Asociace tanečních umělců ČR. Dalším problémem je podle něj to, že tito umělci začínají druhou kariéru později než jejich vrstevníci a pro řadu firem jsou jako začátečníci prostě staří.

„Tanečníci v tom nejproduktivnějším věku se proto snaží dálkově studovat, rekvalifikovat nebo si přivydělávat tak, aby se už před třicítkou dostali do jiného zaměstnání,“ dodává. Umělci už dopředu počítají s tím, že se ve svém oboru například jako taneční mistři všichni neuplatní.

Ministerský návrh

Jejich pozici má do budoucna usnadnit novela zákona o některých druzích podpory kultury, kterou poslalo ministerstvo kultury do připomínkového řízení. V ní například ruší maximální hranici 35 let, která je potřebná pro udělení studijních stipendií.

„V rámci tohoto stipendia tak bude moci například výkonný umělec absolvovat rekvalifikační kurz,“ uvádí v materiálu ministerstvo s tím, že na zákon navážou i další kroky, kdy se ve výzvách k čerpání stipendií formuluje okruh cílící na možnost finančně podpořit zahájení druhé kariéry. Není zřejmé, kolik přesně by dostali.

„Každopádně to vítáme, protože odborné rekvalifikace se musí platit a často jsou drahé,“ říká Pokorný.

Jak nadační fond, tak asociace přitom už delší dobu usilují o zavedení státního příspěvku, kdy by si umělci spořili na zahájení druhé kariéry a stejnou částkou by jim přispíval stát.