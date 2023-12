Na jihočeských silnicích je dnes ráno pouze tenká vrstva sněhu. Silničáři jezdili v noci s veškerou technikou. Proti sobotní kalamitě je situace klidná. Kalamitní stav na jihu Čech zatím nadále platí, řekl dnes po osmé hodině ranní jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Případnou změnu oznámí přes den, situace se zklidnila poté, co přestalo sněžit, řekl. Na některých místech ale stále lidé zůstávají bez elektrické energie.

V pardubickém kraji hustě sněží a rozbředlý sníh zůstává na silnici. | Foto: HZS Pardubického kraje

Kuba vyhlásil v Jihočeském kraji kalamitní stav v sobotu ráno, protože místy napadlo až tři čtvrtě metru sněhu, byly problémy a výluky v železniční i autobusové dopravě, tisíce odběratelů EG.D neměly elektřinu. Firma EG.D dnes ráno sdělila, že bez proudu je v kraji 2400 odběrných míst. Sněžit by mělo dnes v kraji podle meteorologů jen ojediněle, teploty se budou pohybovat od minus pěti do minus dvou stupňů. Jihočeští hasiči měli od sobotních 22:00 do dnešního rána kvůli sněhu 32 výjezdů, nejvíc na Táborsku, nejčastěji odklízeli popadané stromy, uvedli na síti X.

„Ta situace se zklidnila, jak přestalo sněžit. Všude teď kolegové silnice projíždí, všechno se snaží čistit, abychom měli co nejvíc odklizeno a vyčištěno do nadcházejících mrazů, které by měly začít dnes v noci. Situace je oproti sobotě významně klidnější,“ řekl dnes ráno Kuba. Kalamitní stav zatím platí, případné změny oznámí hejtman přes den podle toho, jak se bude situace vyvíjet.

V noci nasadili na silnice jihočeští silničáři veškerou techniku, což je 200 sypačů. „Už to nebylo o akutním zásahu proti sněhu, co napadl v sobotu. Už jsme jen udržovali všechny úseky, začišťovali zbytky třícentimetrové vrstvy sněhu, co spadla přes noc. Situace je pod kontrolou. Tenké vrstvy sněhu jsou všude, nejde to očistit na asfalt, ale nemáme nic nesjízdného,“ popsal po sedmé hodině dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Martin Šulista.

Do sobotní půlnoci v kraji ještě sněžilo, pak začalo srážek ubývat a byly jen ojedinělé, uvedli meteorologové. „Dnes bude sněžit taky jen ojediněle. Na horách by mohly být sněhové přeháňky četnější. Kalamitu jako v sobotu nečekáme,“ uklidňuje Renata Uhlíková z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Na východě kraje se mohou přes den tvořit sněhové jazyky.

Sněhovou kalamitu na jihu Čech sledujeme i v neděli online:

ON-LINE: Sněhová kalamita na jihu Čech. ZOO je zavřená, nejezdí vlaky

Jihočeští hasiči měli přes noc 32 výjezdů kvůli sněhu. Odklidili 26 stromů, které spadly na silnice, a pomohli šesti autům, jež zapadla do sněhu. „Je toho rozhodně méně než v sobotu. Nemyslím si, že by se opakoval ten včerejší den, kdy tam bylo 80 zásahů za tři hodiny,“ řekl dnes ráno mluvčí jihočeských hasičů Vratislav Malý.

Dnes ráno je v kraji nejčastěji kolem minus pěti stupňů. Největší mráz byl na stanici Vimperk, kolem minus 12 stupňů. V pondělí ráno by měly být tuhé mrazy, kolem minus deseti až minus 13 stupňů. Dnes se budou nejvyšší denní teploty pohybovat od minus pěti k minus dvěma stupňům Celsia.

Výpadky elektřiny pokračují

Firma EG.D eviduje na jihu Čech 2400 odběrných míst bez proudu. Poruchy energetici od rána odstraňují. „Co se týče jižních Čech, tak evidujeme 2400 odběrných míst bez dodávek elektrické energie. V noci se vyskytly čtyři nové poruchy na vedení vysokého napětí, ale naši technici jsou v terénu a na opravách pracují intenzivně už od brzkých ranních hodin. Dodávky našim klientům bychom měli obnovovat v krátkém časovém úseku. V jižních Čechách se nejčastěji jedná o jih našeho distribučního území, Českokrumlovsko, Prachaticko a Českobudějovicko,“ informoval dnes ráno mluvčí energetické společnosti E.ON Lubomír Budný.

Firma v kraji eviduje 17 poruch, další dvě na Moravě. Na Zlínsku je bez elektřiny 50 odběrných míst, 30 na Jihlavsku. Dopady poruch nejsou tak velké jako před časem při větrné bouři, řekl v sobotu ČTK mluvčí energetické společnosti E.ON Roman Šperňák.

Dálnice D1 zůstává průjezdná

O poznání klidnější je v neděli doprava na Vysočině poté, co ji o den dříve zasypal příval sněhu. Ráno a dopoledne měly problémy kamiony na silnicích nižších tříd. D1 už byla průjezdná s opatrností. Policejní mluvčí Dana Čírtková uvedla, že komplikace nastaly například v Pelhřimově či na trase u obce Utín na Havlíčkobrodsku.

Dopravu v Česku v sobotu komplikovalo vydatné sněžení. Sníh přerušil i dodávky elektřiny:

Sníh komplikuje dopravu i dodávky elektřiny. Na jihu Čech platí kalamitní stav

„Silnice jsou na některých místech pokryté vrstvou sběhu, jsou na nich sněhové jazyky. I v neděli proto vyzýváme k jízdě se zvýšenou opatrností,“ sdělila Čírtková. Od půlnoci do rána eviduje policie jen jednu nehodu, kdy se auto srazilo se zvěří. V sobotu se v kraji stalo kvůli sněhu kolem 50 nehod.

Podobně apelovali také hasiči. V sobotu zasahovali u třinácti dopravních nehod, při kterých se zranilo osm lidí. Pětadvacetkrát pak odstraňovali spadlé stromy a větve. „Více než dvacetkrát jsme pak sundávali sníh ze střech nebo vyprošťovali zapadlá auta v závěji,“ informovali hasiči.

Silničáři vyjeli přes noc se 109 sypači, měli 188 výjezdů. Dnes ráno zase všichni postupně znovu vyjedou. „V noci se to zafoukávalo hlavně na Třebíčsku u Hrotovic, tam byly až metrové závěje,“ řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby silnic Vysočiny Petr Paštyka.

Pozor na popadané stromy

Silnice v Ústeckém a Libereckém kraji jsou dnes se zvýšenou opatrností sjízdné. Zavřeny jsou pouze úseky, které v zimě cestáři neudržují a je možné je objet. Stále uzavřená je cesta u Holan na Českolipsku, kde brání v provozu spadlý strom. Další strom spadl u Cvikova na Novoborsku. Na horách leží na silnicích ujetá vrstva sněhu, v nížinách je sníh rozbředlý nebo jsou komunikace mokré po chemickém ošetření. Vyplývá to z informací policie a silničářů.

V terénu mají stále silničáři veškerou techniku, protože v regionu na různých místech lehce sněžilo. Dálnice jsou sjízdné bez omezení a silnice první třídy jsou prosolené. Na silnicích druhé a třetí třídy v Jizerských a Krušných horách leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem.

Sobotní sněhová kalamita způsobila řadu nehod. Krušné chvíle zažili i turisté z Japonska:

Autobus plný Japonců skončil ve stoce. Museli z něj vyšplhat okýnkem u řidiče

Policisté v sobotu řešili v Ústeckém kraji 25 nehod a v Libereckém 24, všechny se obešly bez těžkých následků. Nehodu u obce Ohrazenice na Semilsku řešili dnes ráno, osobní automobil tam naboural do betonových svodidel. Od soboty je uzavřen úsek mezi obcemi Holany a Dubá na Českolipsku, kde brání provozu spadlý strom. Hasiči odklízejí spadlý strom také u Cvikova nedaleko Nového Boru.

Značky se zákazem vjezdu silničáři umístili na úseky cest, které v zimě neudržují, jako je silnice 2487 v Krupce u Teplic a také silnice 2484 u Telnice, kde je lyžařské středisko.

Na silnicích v Královéhradeckém a Pardubickém kraji zůstává na silnicích rozbředlý sníh. Na Orlickoústecku, Chrudimsku, Svitavsku, Rychnovsku, Náchodsku a v Krkonoších si řidiči musejí dát pozor na silným větrem tvořené sněhové jazyky a místy i závěje. Na nesolených silnicích v Krkonoších leží ujetá vrstva sněhu o síle do 15 centimetrů, která je místy zledovatělá.

Na silnicích se v noci na dnešek stala řada nehod. Hasiči v noci zasahovali u kolize tří osobních aut v Heřmanově Městci na Chrudimsku. Nehoda se obešla bez zranění. V obci Orel na Chrudimsku sjela dodávka s pečivem do příkopu. V Opatově na Svitavsku hasiči vyprošťovali zapadlý kamion s drůbeží a v Sudislavi nad Orlicí zapadlý sypač. Ráno narazil v Koclířově na Svitavsku řidič traktoru do plotu, uvedla policie.

Z vydatné sněhové nadílky mají radost především lyžaři:

FOTO: Tohle lyžaři dlouho nepamatují. Na sjezdovkách je na úvod metr sněhu

Hasiči dnes ráno v Hradci Králové a ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších odstraňovali ze silnic spadlé stromy. V Černíkovicích na Rychnovsku vyprošťovali zapadlý sypač.

Řidiči by měli být opatrní na silnici I/11 mezi Suchým Vrchem a Červenovodským sedlem na Orlickoústecku, na které leží vrstva ujetého sněhu. Na nesolených silnicích v Železných horách na Chrudimsku je vrstva sněhu, která je místy zledovatělá. Na dálnicích D35 a D11 v neděli ráno ležely zbytky rozbředlého sněhu.

Také na silnicích ve středních Čechách leží dnes ráno zbytky rozbředlého sněhu, místy se může na vozovce objevit náledí. Proti sobotě se však situace uklidnila, další sněžení není hlášeno. Kvůli polomům je nadále neprůjezdná silnice druhé třídy u Nosálova na Mělnicku, vyplynulo z informací Ředitelství silnic a dálnic a krajských cestářů.

Díky přívalům sněhu jste o víkendu mohli potkat běžkaře i tam, kde byste je nečekali. Třeba v centru Českého Krumlova:

Chodci nám ničí stopu! Bílé centrum Krumlova přilákalo běžkaře

„Dopoledne bude technika ještě určitě vyjíždět, silnice jsou po chemickém ošetření včetně inertního posypu. V sobotu byly teploty nízké a klouzalo to, ale dnes už jsou silnice všude sjízdné,“ řekla ČTK kolem 7:00 pracovnice dispečinku krajské správy a údržby silnic Kamila Černá.

Krajští cestáři vyslali v uplynulých 24 hodinách do terénu veškerou techniku včetně traktorů. Například na Benešovsku bylo ještě dnes ráno nasazeno 40 sypačů a tři traktory. Hasiči od sobotních 07:00 do 19:00 vyjížděli v regionu k 278 událostem. Ve 176 případech šlo o odstraňování popadaných stromů nebo větví.

Na jihu Moravy ráno stále sněžilo

V horských oblastech Zlínského kraje se po vydatném sobotním sněžení mohou tvořit na sinicích jazyky a závěje. Silničáři proto nabádají řidiče ke zvýšené opatrnosti. Platí to především pro oblast Vsetínska, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic. Na ostatních místech kraje leží na silnicích udržovaných chemicky rozbředlá vrstva sněhu, na cestách sypaných drtí je ujetá vrstva sněhu.

Ve vyšších polohách Vsetínska leží na silnicích prvních a druhých tříd nová vrstva sněhu, silničáři silnice pluhují a sypou. Na ostatních vozovkách udržovaných inertním posypem leží souvislá vrstva sněhu, i tam se vozovky i nadále pluhují. Kvůli nárazovému větru se místy tvoří sněhové jazyky a závěje. „Maximální opatrnost je při jízdě nutností,“ uvedli správci silnic.

Ministr dopravy Martin Kupka a šéfové ŘSD i dopravní policie pochválili řidiče za chování během sněhové kalamity. Potíže působily hlavně kamiony:

Řidiči mají za kalamitu pochvalu. Mezi hříšníky jsou hlavně někteří kamioňáci

Rozbředlý sníh leží také na silnicích Zlínska a Kroměřížska, tam nad ránem ještě správci silnic hlásili silné sněžení. Zvýšená opatrnost je nutná i při cestě po Uherskohradišťsku, i tam leží na vozovkách stále rozbředlý sníh po chemickém ošetření. V kraji stále slabě sněží, teploty klesly až k šesti stupňům pod nulou.

Zimní počasí se odráží i nadále na nehodách. Podle dopravních informací policie u obce Kelč na Vsetínsku dnes ráno havaroval autobus, který sjel do příkopu, událost se obešla bez zranění. Na D55 na trase mezi Napajedly a Hulínem upozorňuje policie na ledovku, průjezd úseku je kvůli kluzké vozovce se zvýšenou opatrností.

Silnice sjízdné jen s opatrností

Silnice v Moravskoslezském kraji zůstávají nadále sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Sníh, kterého od pátečního odpoledne napadlo i v nižších polohách okolo 30 centimetrů, uzavřel pro nákladní vozy už v sobotu večer silnici mezi Opavou a Fulnekem. Omezení trvá i dnes, tvoří se tam sněhové jazyky. S odklízením sněhu v regionu pomáhá i několik vozidel hasičů, kteří na cisterny nasadili pluhy. Dnes ráno to uvedly mluvčí moravskoslezské policie a hasičů Pavla Jiroušková a Kamila Langerová. Od pátku je pro nákladní automobily s hmotností nad 12 tun uzavřený zhruba dvacetikilometrový úsek silnice 1/56 z Ostravice přes Bílou na Horní Bečvu ve Zlínském kraji. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady s pitnou vodou Šance. Nesmí se tam solit a kamiony mívají v kopcích problémy. V minulých letech uzavírka platila jen v době, kdy napadlo více sněhu. Letos Moravskoslezský kraj rozhodl o plošném uzavření v době od 1. prosince do konce března. Snad každý zažil vyprávění rodičů či prarodičů o tom, jak vypadaly zimy za jejich časů. Podívejte se na historické fotografie: OBRAZEM: To dřív bývaly jinačí zimy! Podívejte se na ně na starých fotografiích „Řešíme komplikace v dopravě. Nic ale není takového charakteru, aby se uzavíraly silnice. Výjimkou je silnice mezi Opavou a Fulnekem. Tam omezení pro nákladní vozy i nadále trvá,“ řekla Jiroušková. Dodala, že během soboty a dnešního rána policisté evidují více než 100 dopravních nehod. „Obešly se bez zranění. Často se jednalo o automobily, které vyjely mimo silnici či narazily do dopravních značek,“ uvedla. Moravskoslezští hasiči evidují v souvislosti se sněhem k dnešnímu ránu 45 zásahů. Nejčastěji vyprošťovali vozy uvízlé ve sněhu. Mnohdy šlo i o sypače silničářů či autobusy. Několik jednotek hasičů pomáhá i s odklízením sněhu. „Od sobotního večera s odklízením sněhu pomáhají dobrovolné jednotky hasičů z Martinova, Krásného Pole a Hošťálkovic. Nasadili jsme i dva vyprošťovací automobily záchranného útvaru v Hlučíně,“ řekla. Tato výpomoc je podle hasičů možná především díky speciálním podvozkům. Vybrané jednotky totiž mají na vozech adaptéry pro montáž sněžných pluhů. V Olomouckém kraji nad ránem přestalo sněžit, silnice v regionu jsou až na výjimky s opatrností průjezdné. Uzavřená zůstává podle silničářů vozovka mezi Norberčany a Véskou na Olomoucku, mezi Drahany a Nivou a mezi Měrovicemi na Hané a Kojetínem, vyplývá z dnešních informací Ředitelství silnic a dálnic. Na jejich otevření budou pracovat silničáři během dne. Na severu regionu napadlo během noci dalších až deset centimetrů sněhu, na Olomoucku hlásí správci silnic sněhovou nadílku celkem mezi 25 až 30 centimetry sněhu.

„V současné době je většina vozovek po nočním zásahu po chemickém posypu, zůstává na nich sněhová břečka a během dne je budeme dočišťovat. Na vozovkách ošetřovaných inertně leží ujetá vrstva sněhu mezi třemi až pěti centimetry. Jediná uzavřená zůstává silnice mezi Norberčany a Véskou, jinak je vše sjízdné,“ řekl ráno dispečer olomoucké správy silnic.

Podívejte se, jak vypadá Olomouc pod sněhovou peřinou:

OBRAZEM: Olomouc přikryla bílá peřina. Podívejte se

Se zvýšenou opatrností jsou silnice průjezdné také na severu regionu. I tam silničáři vozovky přes noc sypali, po chemickém posypu zůstává na silnicích rozbředlá vrstva sněhu. „Na inertních cestách je ujetá vrstva sněhu. Na Jesenicku napadlo až deset centimetrů nového sněhu. Už nesněží, je beze srážek a už neočekáváme, že by mělo znovu sněžit. Poslední sněhové přeháňky byly nad ránem, pak už přestalo,“ uvedl dispečer jesenické správy silnic.

Na Prostějovsku je po vydatném sněžení uzavřena silnice mezi Drahany a Nivou a mezi Měrovicemi na Hané a Kojetínem, na vozovkách udržovaných chemicky leží rozbředlý sníh a na cestách sypaných drtí ujetá vrstva sněhu. Silničáři nabádají řidiče ke zvýšené opatrnosti i nadále také kvůli tvorbě sněhových jazyků. Se sněhem na cestách musejí počítat i řidiči na Přerovsku, i tam je opatrnost i nadále nutná.