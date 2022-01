Babiš označil Piráta Michálka za psychopata, obvinil ho z posedlosti

ČTK

Expremiér a šéf ANO Andrej Babiš označil předsedu pirátských poslanců Jakuba Michálka za psychopata. Prohlásil to dnes ve Sněmovně při debatě o financování hnutí STAN. Uvedl to poté, co Michálek poukázal na Babišovo financování hnutí ANO. Bývalý premiér obvinil pirátského poslance "z posedlosti Babišem", stejně jako předsedu STAN Víta Rakušana. Rakušan to označil za legrační, Michálek vyzval Babiše, aby se hanlivých výrazů a urážek do budoucna zdržel.

Andrej Babiš | Foto: Deník/Martin Divíšek

Babiš opakovaně uvedl, že Michálek "je nemocný Babišem". "Je to psychopat," prohlásil. Expremiér to uvedl poté, co Michálek označil za pokrytecké, že ANO se dožaduje vyjasnění dárců hnutí STAN a přitom je financováno Babišem, který je trestně stíhán, a společnostmi s ním spojenými, které čerpají státní dotace. "Je potřeba, abychom opustili tohleto pokrytectví, kdy někdo vidí třísku v oku svého bližního, ale nevidí trám v oku svém," uvedl Michálek. Okamura chce odvolání Rakušana z vlády. Kvůli financování hnutí STAN K Babišovu výpadu Michálek řekl, že k demokracii patří schopnost naslouchat jiným názorům. Připomenul, že to není poprvé, kdy Babiš označuje své oponenty hanlivými výrazy a urážkami. "Konkrétně je to disciplinární delikt, takže vás žádám, abyste se toho zdržel do budoucna," dodal Michálek. Rakušan po vyjádření "pana poslance Babiše" uvedl, že je to už trochu legrační. Odmítl Babišova podezření o tom, že něco možná získal za zakázku pro stavební firmu Geosan v Kolíně, kde starostoval a která patřila mezi sporné sponzory Starostů. Podotkl, že stejná firma opravovala fasádu sídla Sněmovny a že s touto zakázkou neměl nic společného.