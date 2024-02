Současné partnerství lidí stejného pohlaví dostane stejná práva a povinnosti, jako má manželství. Počítá s tím změna zákona, kterou ve středu probírala Poslanecká sněmovna. Zamítnutí předlohy nikdo ze zákonodárců neprosazuje, norma proto míří do třetího čtení. Závěrečné hlasování se uskuteční nejdříve koncem února. V případě, že projde i jím, stačí jen posouzení senátorů a podepsání prezidentem republiky.

Návrh na uzákonění možnosti uzavírání manželství i pro lidi stejného pohlaví je ve Sněmovně před závěrečným schvalováním. Ilustrační foto | Foto: Profimedia

Po bok 35 zemí světa, které nyní umožňují sňatky lidí stejného pohlaví, se v dohledné době může postavit i Česká republika. Zákonodárci totiž do třetího čtení pustili normu, která rozšíří současný institut registrovaného partnerství, jenž je v českém zákonu ukotven od roku 2006.

Tento postup přivítala i iniciativa Jsme fér. Ta již roku 2017 usiluje o to, aby v České republice mohli dvě ženy nebo dva muži vstoupit do manželství se všemi právy i povinnostmi a mít skutečnou svatbu. „Jsme rádi, že se debata posouvá. Nevidíme důvod, proč by tu měly být dva instituty, které rozřazují lidi, respektive rodiny, do dvou kategorií. Připadáme si zatím, že žijeme v jakési ohrádce,“ uvedl zástupce iniciativy Filip Milde.

Stejná práva, vdovecký důchod a místo svazku muže a ženy svazek dvou lidí. Skupina poslanců otevřela možnost manželství pro všechny, bez ohledu na pohlaví:

A i když zákonodárci zatím přistoupili jen ke kosmetické úpravě zákona o registrovaném partnerství, kdy mají mít stejnopohlavní páry stejná práva i povinnosti jako lidé v manželství, vidí to Milde pozitivně. „Podle nás je to mezikrok a cesta k rovnoprávnosti. Budeme však dál požadovat, aby se ze dvou kategorií stala jen jedna. Navíc průzkumy ukazují, že máme širokou podporu veřejnosti. Podle nich 91 procent lidí uvedlo že manželství pro všechny je nikterak negativně neovlivní. Přijetí manželství pro všechny páry primárně pomůže hlavně rodinám s dětmi,“ prohlásil Milde.

Změna pomůže snížit počet sebevražd

Pirátská poslankyně Olga Richterová při projednávání řekla, že je křesťanka, a zároveň připomněla příběh patnáctiletého chlapce, který si kvůli nesnášenlivosti vůči homosexuálům před časem sáhl na život. „Dnešní svět je plný nesnášenlivosti a předsudků. Moje smrt snad pomůže změnit svět,“ přečetla Richterová část jeho dopisu na rozloučenou.

Zdroj: Youtube

Poslankyně uvedla, že ve státech, kde normu o rovnoprávnosti přijali, se snížil počet sebevražd u lidí, kteří se potýkají s homofobií, o 28 procent. „Je normální, že člověk mění názory a tohle je příležitost je změnit,“ přesvědčovala své kolegy Richterová.

Poslankyně hnutí STAN Michaela Šebelová podpořila normu duhovým oblečením. „Můj syn je gay a už mě nebaví, když se mě někdo ptá, zda má již holku. Měl by se příště ptát, zda už má někoho,“ uvedla.

Odkázala se na Listinu základních práv a svobod, kde je napsáno že lidé si mají být rovni nejen v právu, ale i důstojnosti. „Navíc žijeme v 21. století, všichni si máme být rovni a můžeme ovlivnit duševní zdraví mladých lidí. Nemáme právo rozhodovat o tom, co má či nemá mít člověk za práva jen proto, že je odlišný,“ doplnila.

Pouze svazek muže a ženy?

Proti přijetí naopak vystoupil zástupce SPD Jiří Kobza. I on chtěl mít na sobě duhové barvy, ale ze zcela jiného důvodu, než podporovatelé normy. „Duha patří všem a ne jen těm, kteří si ji pro sebe uzurpují. V roce 2006 jsme přijali registrované partnerství a tehdy zástupci menšiny prohlašovali, že je to konečný požadavek. A ted chtějí další,“ uvedl Kobza.

Dodal, že manželství je svazek muže a ženy, nikoliv dvou osob stejného pohlaví. „Tento svazek je ověřený tisíce lety a není důvod z něj dělat jakékoli sociální inženýrství. Všechny takové pokusy končí špatně. Černá se nestane bílou jen tím, že to napíšeme v zákoně,“ prohlásil.

Lidovci podle jejich předsedy a ministra sociálních věcí Mariana Jurečky také chápou manželství jako svazek muže a ženy. „Jedním dechem však dodáváme, narovnejme práva stejnopohlavních párů,“ vyzval Jurečka.

Další poslanec za SPD Jan Síla argumentoval, že jsou homosexuální páry mnohem méně stabilní. „Tyto páry se rozcházejí v průměru po dvou či třech letech. Dítě tak bude mít větší pravděpodobnost setkat nejen s rozvodem, ale i případnou promiskuitou. Nezneužívejme humanitu. Navíc z minulosti je známo, že u homosexuálů se objevuje větší procento zneužívání a týrání, než u jiné populace,“ řekl ve sněmovně Síla.

Lidovecký poslanec Jiří Navrátil, který na konci roku 2022 oznámil svůj coming-out, řekl, že se nechce ženit, ale je rád, že je v zákoně upuštěno od slova registrované. „Nemám nic proti partnerství, ale registrují se auta či spolky, nic proti nim, ale neměli by se registrovat lidé, kteří spolu chtějí žít,“ uvedl.