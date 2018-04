Sněmovna je opět kompletní, Sklenák složil slib a nahradil Sobotku

V úvodu nynější schůze Sněmovny složil poslanecký slib někdejší člen dolní komory a nynější tajemník klubu ČSSD Roman Sklenák, čímž se ujal mandátu. Sklenák ve Sněmovně nahradil někdejšího premiéra a předsedu sociální demokracie Bohuslava Sobotku, jenž na funkci rezignoval ke konci března.

Nový poslanec za ČSSD Roman Sklenák (vpravo).Foto: ČTK/Kateřina Šulová

Sklenák se stal znovu poslancem za jižní Moravu zhruba po půl roce. Ještě před složením slibu mu předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) předal osvědčení o vzniku mandátu, změnu v poslaneckých lavicích projednal i mandátový a imunitní výbor.

Sobotka, který patřil ke kritikům případné vládní spolupráce sociální demokracie s hnutím ANO, zůstal řadovým členem ČSSD. Nyní se chce věnovat, jak uvedl již dříve, svým synům a vzdělávání. O dalších pracovních plánech by chtěl mít jasno příští rok.

Ve Sněmovně Sobotka vedl delegaci Parlamentu do Středoevropské iniciativy, byl místopředsedou výboru pro životní prostředí a členem sociálního výboru. Sociální demokraté by měli podle zvyklostí navrhnout do delegace a těchto výborů jiného kandidáta nebo kandidáty.

Sobotka je v čtvrtým poslancem, který v nynějším volebním období složil mandát. Hned na listopadové ustavující schůzi rezignovali středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), její liberecký kolega Martin Půta (STAN) a bývalý senátor Jiří Hlavatý (za ANO).