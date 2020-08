Pandemie koronaviru je důvodem, proč poslanci narychlo v režimu legislativní nouze schválili novelu volebního zákona, kterou nyní posoudí senátoři. Díky tomu budou moci hlasovat i lidé v karanténě, kteří v běžném stavu o volební právo přicházejí. V případě covid-19 by ovšem jejich počet mohl v říjnu dosáhnout několika tisíc, což by ovlivnilo především výsledky senátních voleb.

Ministerstvo vnitra původně novelu odmítlo, ale po tlaku veřejnosti a opozice názor změnilo a navrhlo tři nové způsoby, jak se krajských a senátních voleb mohou zúčastnit i lidé v domácí karanténě či uzavřených pobytových zařízeních. Vůbec poprvé se uplatní hlasování z motorového vozidla. Ve speciálních volebních komisích budou působit příslušníci Armády ČR, což kritizovala poslankyně ODS Jana Černochová, která upozornila, že vojáci jsou v poslední době používáni jako „děvečka pro všechno“.

To odmítl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), který zdůraznil, že se nenacházíme v normální situaci a pomoc armády je tudíž zcela namístě. Poslanci Pirátů, TOP 09 a STAN také nadnesli, že litují absence korespondenčního hlasování. „Kromě zemí Balkánského poloostrova jsme jediným evropským státem, který nemá tuto variantu v právním řádu,“ uvedl místopředseda sněmovny za Piráty Vojtěch Pikal. V nedávných prezidentských volbách takto volili Poláci, běžně se používá v Rakousku nebo Německu. Vláda by měla připravit úpravu, která by umožnila korespondenční hlasování už příští rok ve volbách do sněmovny.

Obhajoba hejtmanů

Pro říjnové krajské volby bylo zaregistrováno 207 kandidátních listin. Nejvíc, konkrétně dvacet, subjektů se uchází o přízeň v Moravskoslezském a Jihočeském kraji. Zájemci usilují o 675 křesel v krajských zastupitelstvech. Nejmenší počet zastupitelů je 45, největší 65.

Před čtyřmi lety krajské volby vyhrálo hnutí ANO s 21 procenty hlasů (176 mandátů), druhá byla ČSSD s 15,2 procenty (125 mandátů), třetí KSČM s 10,2 procenty (86 mandátů). Následovaly ODS s 9,5 procenty (76 mandátů), KDU-ČSL s 6,3 procenty (42 mandátů), koalice SPO a SPD s 4,7 procenty (30 mandátů), STAN se 4 procenty (24 mandátů) a TOP 09 s 3,4 procenty (12 mandátů). Státní finanční příspěvek za každého krajského zastupitele pro příslušnou politickou stranu činí 250 000 korun ročně.

Hnutí ANO, stejně jako ČSSD, obhajuje pět hejtmanských postů, KSČM, KDU-ČSL a STAN po jednom. V hejtmanské práci chtějí pokračovat Bohumil Šimek, Ivo Vondrák, Ladislav Okleštěk, Jaroslava Pokorná Jermanová a Petr Kubis (za ANO), Martin Netolický, Jiří Štěpán, Ivana Stráská, Jiří Běhounek (za ČSSD) či Jiří Čunek (KDU-ČSL) a Martin Půta (STAN/SLK).

Souboj o Senát

Zároveň bude 238 kandidátů zápolit o 27 míst v horní komoře parlamentu. Mandáty obhajují například senátoři ČSSD Milan Štěch (ten se utká například z Vítězslavem Jandákem, který zběhl od ČSSD k ANO), Miroslav Nenutil, Karel Kratochvíle, Ivo Bárek, Radek Sušil a Jiří Dienstbier (senátoři Miroslav Antl, Emílie Třísková a Jaroslav Malý kandidují v jiných barvách nebo jako nezávislí).

O křeslo v horní komoře svedou boj i poslanci Miroslava Němcová (ODS) či Pavel Kováčik (KSČM). Nejzajímavější budou zřejmě pražské souboje. Proti stávajícímu senátorovi Davidu Smoljakovi se v Praze 9 postaví nejen vojenský historik a ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík, ale také jeho bratr Filip Smoljak.

V Praze 5 se ředitel Knihovny Václava Havla a bývalý diplomat Michael Žantovský utká se senátorem Václavem Láskou. O přízeň voličů chce usilovat i bývalý senátor a zakladatel CK Fischer Václav Fischer či exředitel pražské Zoo Petr Fejk. Oba chtějí kandidovat v Praze 1, kde jsou favority Miroslava Němcová a Václav Hampl.

Státní příspěvek za každého senátora činí 900 000 korun ročně.

Volby v karanténě

Zvláštní způsoby hlasování jsou určeny pouze pro oprávněné voliče, tj. pro ty, kdo kromě obecných podmínek práva volit podle příslušných volebních zákonů splňují současně podmínku, že jsou evidováni jako osoby v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19, případně jsou klienty pobytových zařízení sociálních služeb nebo některých druhů zdravotnických a školských zařízení, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.



Oprávnění voliči budou moci využít tyto zvláštní způsoby hlasování:

1. 1. Hlasování u volebního stanoviště (dočasné zařízení, které umožňuje hlasování z motorového vozidla). Takto volit lze ve středu 30. září 2020 v době od 7 do 15 hodin (v případě druhého kola senátních voleb ve středu 7. října 2020).



2. Hlasování při pobytovém zařízení (zařízení sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby, školské zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a zdravotnické zařízení poskytovatele lůžkové péče)



3. Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky (probíhá od 7 do 22 hodin prvního dne voleb a od 7 do 14 hodin druhého dne voleb).



Komise pro hlasování má 4 členy, z nichž 1 je zapisovatel jmenovaný ředitelem krajského úřadu a 3 jsou z řad vojáků v činné službě.



Sčítací komise má 3 členy, které jmenuje ředitel krajského úřadu.