Kauza lithium: Poslanci schválili návrh KSČM o zneplatnění memoranda

Poslanci museli před začátkem schůze nejprve odhlasovat, že mohou jednat v pondělí, které není standardním jednacím dnem Sněmovny. Při prvním hlasování bylo v náhradním jednacím sále přítomno 149 poslanců, posléze jejich počet vzrostl až ke 160. Poslanci musejí zasedat v jiné sněmovní budově než obvykle, protože hlavní jednací sál prochází rekonstrukcí.

Poslanci podpořili jen dva ze čtyř návrhů, které předložili poslanci KSČM, a návrh hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Pro jiná navrhovaná usnesení, mezi nimi vládní KDU-ČSL a opoziční TOP 09, se ve Sněmovně potřebná většina nenašla.

Dolní komora požádala vládu, aby "memorandum vzhledem ke zřejmé neurčitosti jeho předmětu prohlásila za nulitní". Komunisté ještě prosadili text, kterým Sněmovna říká, že memorandum je nezávazné a nemůže mít vliv na případné arbitráže podle dohod o ochraně investic.

Okamurovo hnutí uspělo s návrhem o těžbě lithia prostřednictvím státního podniku, přičemž zisk by měl být příjmem státního rozpočtu. "V případě dalšího využití lithia je nutné podpořit projekty zajišťující jeho zpracování na území České republiky podnikatelskými subjekty se sídlem na území České republiky," stojí dál ve schváleném usnesení.

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) označil dnes před poslanci na mimořádné schůzi kauzu kolem těžby lithia za vykonstruovanou a umělou a za sprostý útok od předsedy ANO Andreje Babiše a od KSČM. Babiš naopak prohlásil, že lithium je další kšeft sociální demokracie. Premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) nařkl z toho, že za svého politického působení způsobil miliardové škody.

Sněmovna program dnešní mimořádné schůze k těžbě lithia svolané z popudu opoziční KSČM schválila teprve po pěti hodinách jednání. Nyní mohou u řečnického pultu promluvit i řadoví poslanci bez přednostního práva, v uplynulých hodinách vystupovali jen řečníci s přednostními právy, například premiér, ministři nebo předsedové klubů a stran. Do debaty bylo řádně přihlášeno 12 poslanců. Ze 129 přítomných poslanců jich hlasovalo pro schůzi 125, tři byli proti.

V prvních dvou hodinách diskuse vystupovali jen představitelé ČSSD a KSČM. Zástupci hnutí ANO do ní zatím nezasáhli.

Havlíček podobně jako minulý týden v Senátu uvedl, že kauza má skandalizovat jeho i sociální demokracii a zakrýt případy kolem Babiše. Ve stejném duchu se vyjádřili volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek a premiér Bohuslav Sobotka, jenž připomněl americký film Vrtěti psem.

Předseda KSČM Vojtěch Filip zdůraznil, že podle názoru této strany má lithium těžit státní podnik nebo podnik ve veřejném vlastnictví. Poukazoval na údajně nejasnou majetkovou strukturu australské spolčenosti i na její velikost. "Jakého strategického partnera chcete přivést, s pěti lidmi v jednom obýváku?" tázal se.

Havlíček se řečnicky ptal, zda je náhoda, že si v kauze lithia rozumí ANO, KSČM a hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. "Ukazuje se, jak jsou si tyto strany blízké," soudí. Babiše nařkl Havlíček z estébáckých metod, "které agentu Burešovi vůbec nejsou cizí". Po těchto slovech se ozval potlesk i nesouhlasné bouchání do lavic.

Filip vyzýval Havlíčka, aby přestal "balamutit". "Obhajujete projekt, který není k obhajobě ani pro studenta střední školy," řekl Filip. V debatě o lithiu podle něho nejde o útok na ČSSD, ale o obranu obyvatel.

Základní otázkou je podle Babiše to, proč Havlíček podepsal memorandum se schránkovou firmou se sídlem na Britských Panenských ostrovech. "Lithium má zůstat v rukách českého státu. Co udělal pan ministr Havlíček, je pravý opak," uvedl Babiš, který volal po ukončení memoranda. Podle šéfa ANO dokument není platný, když licenci na průzkum zásob na Cínovci má firma Geomet. EMH ji vlastní. Babiš opět uvedl, že pokud Havlíček na dotazy neodpoví, podá trestní oznámení. V souvislosti se Sobotkou Babiš mluvil hned o několika kauzách, prohlásil, že premiér by už v politice neměl být. Babiš řekl, že ministerský předseda je loutka energetického gigantu ČEZ a "kmotra Pokorného", jímž zřejmě myslel vlivného právníka Radka Pokorného.

Za předvolební hysterii pokládá nynější spory kolem těžby lithia zejména mezi vládními ČSSD a hnutím ANO opoziční TOP 09. Občanští demokraté označili dnešní mimořádné jednání poslanců za neobvyklý předvolební mítink.

Úřadující předseda ČSSD a ministr vnitra Milan Chovanec pak tvrdil, že ministerstvo životního prostředí za ministra Richarda Brabce (ANO) nezveřejnilo záměr poskytnout licence na průzkum lithia. Nemohl se tak prý přihlásit nikdo jiný. Ministerstvo tím, že záměr nezveřejnilo, porušilo podle Chovancova mínění zákon.

"Jsme připraveni podat v řádu dnů trestní oznámení," uvedl.

Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik, jehož klub svolání schůze podnítil, soudí, že memorandum musí být zrušeno.

Komunisté navrhují, aby vláda zpracovala návrh zákona, podle kterého by těžba a zpracování vybraných rud a surovin mohlo být jen v rukou státu.