Sněmovna navrhla adepty na státní vyznamenání. Je mezi nimi Ledecká i Čech

Vydat se do lesa na procházku, při níž třeba něco najedete, je možné, radí milovníkům hub Vladimír Štibinger z houbařského sdružení v Čelákovicích na Praze-východ. „Aby to ale bylo na košík, to určitě ne,“ řekl ve čtvrtek Deníku. S tím, že bohužel bylo hodně sucho, což poznamenalo vývoj podhoubí – a i když nyní někde sprchlo, na zlepšení to nestačí. Předpovědi meteorologů navíc houbařům nepřejí. Místo vydatnějších dešťů trvajících přinejmenším několik dnů se očekávají tropická vedra.