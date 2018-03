Podpora nenávistné ideologie možná bude trestná. Piráti neuspěli

Sněmovna neodmítla zavedení trestu za podporu ideologi, která hlásá nenávist a potlačuje svobody. Zatím je trestná jen podpora nenávistných hnutí. Rozšíření trestního zákoníku dnes ve sněmovně v prvním kole projednávání prosadilo hnutí SPD Tomia Okamury. Piráti neuspěli se snahou novelu už nyní zamítnout pro omezování svobody slova. Normu nyní projedná sněmovní ústavně právní výbor.

Novela má podle předkladatelů zaplnit mezeru v zákoně, který umožňuje postihnout jen propagaci konkrétního hnutí, nikoli ale samu ideologii. Taková jednání by ale mohla být podle oponentů včetně vládních legislativců stíhána pro podezření z hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, případně z podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

Vláda k předloze nakonec zaujala neutrální stanovisko, podle kritiků to souviselo s možnou podporou SPD menšinovému kabinetu ANO.

Okamura už při středečním projednávání novely uvedl, že novela má "chránit naše životy před terorismem" ve jménu "zrůdné islámské ideologie". "Nejenže nebude líp, bude už jen hůř a hůř, až muslimské komunity objeví naši republiku," varoval. Poukázal na případ bývalého předsedy pražské muslimské obce Vladimíra Sáňky, kterého soud nepravomocně zprostil obžaloby za šíření radikální islámské knihy.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) upozornil na to, že Sáňkův případ není uzavřen. "Proti zpřísnění trestnosti nic nemám, jakkoli si myslím, že to dopadne i na některé navrhovatele," řekl. Okamura to označil za "hlouposti a invektivy".

Mikuláš Ferjenčík (Piráti) doporučil zamítnutí novely kvůli tomu, že by zavedla nový verbální trestný čin a omezuje svobodu slova. Marek Výborný (KDU-ČSL) označil novelu za "laciné řešení" a "projev nežádoucího legislativního diletantství", který byl ovlivněn jedním soudním řízením.

Sáňkův případ se týká vydání knihy od Bilala Philipse s názvem Základy tauhídu - Islámský koncept boha. Její autor i kniha jsou v některých státech nežádoucí. Podle žalobců kniha obsahuje pasáže o potřebě prosazování islámského práva šaría a má protidemokratické rysy. Obvodní soud pro Prahu 1 dospěl k závěru, že kniha nepropaguje hnutí. Nadřízený soud ale loni v únoru rozsudek zrušil a vrátil případ k novému projednání.