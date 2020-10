Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) konstatoval, že přes jisté příznivé ukazatele vyhráno rozhodně není: „Došlo k poklesu hodnoty reprodukčního čísla, které se v současné době pohybuje mezi 1,1 a 1,2. Dále se, a to je zásadní, nezvyšuje procento pozitivních testů vztažených na počet testů.“ Největším nebezpečím je podle Blatného šíření nákazy mezi seniory. Právě proto chce vláda v této rizikové skupině masivně nasadit antigenní testy. Jak na tiskové konferenci upřesnila hlavní hygienička Jarmila Rážová, začne se s nimi už příští týden, přičemž ministerstvo zdravotnictví poskytne praktickým lékařům podrobnou metodiku.

Blatný také uvedl, že nyní není nutné zavádět další opatření, ale je nezbytné dodržovat ta, která byla zavedena. „Velmi podstatné je, že akutní vývoj zatím neukazuje na vysoce rizikové scénáře,“ dodal.

Kabinet se nevyhnul kritice opozičních poslanců, kteří mu vyčítali zmatené chování a neschopnost zdůvodňovat veřejnosti své kroky. V této souvislosti bylo pikantní, že ministr Blatný se spletl při výpočtu, když vysvětloval vztah reprodukčního čísla a počtu nakažených. To by se zajisté dalo odpustit, kdyby vláda opět neprojevila povýšenou aroganci vůči sněmovně, jíž je odpovědná.

Odpoledne totiž v sále chyběl premiér Andrej Babiš i ministr zdravotnictví. Otázkám a připomínkám poslanců tak čelil jenom šéf resortu školství Robert Plaga (ANO), na něhož se ovšem obracela velká část poslanců zleva i zprava.

„Pojďme se zkusit zamyslet nad možnostmi, jak dostat nejmenší děti zpátky do škol. Zda by například u nich nebylo možné zavést plošné testování, jako je to plánováno u seniorů. Zmeškaný čas v přímém kontaktu s učitelem se bude jen velice těžko dohánět,“ míní Jana Černochová (ODS). Dále navrhla, aby žáci 9. ročníků, kteří se chystají na přijímací zkoušky, mohli v omezeném počtu chodit do škol aspoň na konzultace ve vybraných předmětech.

V první linii

Plaga odpovídal i na kritiku své předchůdkyně Kateřiny Valachové (ČSSD), která připomněla těžké podmínky práce učitelek mateřských škol. Mnoho z nich je v karanténě nebo na ošetřovném, starají se o děti, které rodiče do školek vodí i s rýmou a kašlem, nemají ochranné pomůcky a častokrát ani podporu zřizovatelů. Ministr Plaga slíbil, že vládě navrhne, aby učitelky MŠ byly zařazeny mezi personál z první linie, takže své potomky mladší deseti let by mohly vodit do vybraných škol, kterých je momentálně kolem 400.