Nová Sněmovna odstartovala: Poslanci se hádali o imunitní výbor

Zákonodárci vzešlí z říjnových voleb dnes složili slib a poprvé zasedli do poslaneckých lavic. Hladký průběh jednání se ale zadrhl na návrhu počtu členů mandátového a imunitního výboru (MIV).

Šéf klubu komunistických poslanců Pavel Kováčik navrhl, aby jich bylo třináct, tedy s jasnou převahou ANO, zato bez zástupců TOP 09 a STAN. To vyvolalo nevoli v řadách opozice. Výbor totiž jedná neveřejně, takže dvě strany by neměly žádné přímé informace. To se jeví zvláště důležité v souvislosti s aktuální situací kolem poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka z ANO.

Očekává se, že policejní žádost o jejich opětovné vydání k trestnímu stíhání dorazí do sněmovny během měsíce. Právě členové MIV mají právo nahlížet do policejního spisu, doporučují též sněmovně stanovisko ke zbavení imunity.

„Jednací řád hovoří jasně, kluby musejí být zastoupeny poměrně a jakákoli redukce je vyloučená,“ poučil přítomné Marek Benda z ODS. Nakonec si poslanci z ANO vzali přestávku a po ní Pavel Kováčik vzal svůj návrh zpět s tím, že členů MIV má být 19. Tento podnět hladce prošel.

Dusno ale vzápětí vyvolal předseda volební komise Martin Kolovratník z ANO, když kromě lhůty na doručení návrhů na předsedu sněmovny hodlal vyhlásit stejný termín i pro jména místopředsedů. „Ukazuje se, že schůze je nepřipravená, hnutí ANO to zkrátka nezvládlo,“ nechal se slyšet lidovec Jan Bartošek.

Kolovratník následně svůj návrh stáhl, takže místopředsedové se budou volit nejdříve ve čtvrtek, šéf sněmovny podle plánu ve středu. První schůze naznačila, jak se bude v tomto volebním období jednat. Babišovo hnutí už nyní tvoří pevný blok s komunisty. Tomio Okamura zatím vyčkává, Piráti se drží svojí linie, aniž by dělali jakékoli dohody. Tvrdou opozicí budou strany sdružené do Demokratického bloku. A ČSSD, která si líže povolební rány, se pomalu přibližuje k ohnisku moci, tedy ANO a KSČM. Tyto tři strany mají celkem 108 poslanců.

Prezident Zeman naznačil, že menšinová Babišova vláda by se ve většinovou mohla změnit jen výměnou několika ministrů. O důvěru by prý podruhé žádat nemusela.