Obstrukce pokračují. Sněmovna si za 16 hodin jednání neodhlasovala ani program

Sněmovna by měla na Bendův návrh také projednat usnesení, kterým nově upraví své vnitřní poměry. "Po tom, co se tady posledních 18 hodin odehrává, budeme možná muset nějakým způsobem zareagovat," uvedl Benda. Zatím není jasné, co je obsahem zamýšleného usnesení a kdy by jej dolní komora měla projednávat, pokud jej zařadí na program.

Šestihodinové vystoupení

K hlasování o podobě programu schůze se dolní komora dosud nedostala. V úterý se o to postaral šestihodinovým vystoupením předseda SPD Tomio Okamura, který podobně jako v noci jeho straničtí kolegové navrhoval doplnění či změny programu.

SPD opět obstruovala kvůli pandemickému zákonu. Okamura mluvil šest hodin

Jednání poznamenal spor o to, zda vládní většina ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů prosadila noční jednání dolní komory v souladu s jednacím řádem. Kromě SPD měli námitky i zástupci ANO. Obě frakce si kvůli tomu vyžádaly postupně dvouhodinové přestávky na svá jednání. Postup koalice ve Sněmovně chce opozice napadnout u Ústavního soudu.