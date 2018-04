Sněmovna podpořila snahu TOP 09 o zvýšení mateřské

Sněmovna je pro novelu poslanců TOP 09, která by zvýšila mateřskou pro rodiny se středními a vyššími příjmy. Návrh kritizovala hlavně levice, jeho zamítnutí ale nepožadovala. Před dalším schvalováním novelu projednají sněmovní sociální výbor a komise pro rodinu. Dostaly na to 80 dní místo obvyklých dvou měsíců.

"Je to nefér, někdo platí jak mourovatej, a bere tolik, kolik bere ten, kdo platí málo," uvedl během dvouhodinové debaty předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Poukázal na to, že lidé s vyššími příjmy odvádějí státu více než nízkopříjmové vrstvy, které však pobírají od státu různé další dávky.

Novela se týká výpočtu peněžité pomoci v mateřství, která částečně nahrazuje ušlý zisk po dobu mateřské dovolené jednomu z rodičů, který se stará o narozené dítě. Novela, která by podle předkladatelů měla začít platit od září, má zrušit první a druhou redukční hranici pro výpočet vyměřovacího základu pro stanovení dávky, které nyní činí 60 a 30 procent.

Zatímco TOP 09 odhadla dopady na rozpočet na 832 milionů korun ročně, podle ministerstva práce a sociálních věcí by to byla zhruba miliarda. Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura namítl, že i tak by to bylo 17 procent částky, kterou chce vláda dát na snížené jízdné pro seniory a studenty.

Poslankyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová obhajovala návrh s tím, že novela by pomohla udržet životní standard už matkám s průměrným příjmem kolem 30 tisíc korun měsíčně.

Podle poslankyně ANO Jany Pastuchové by ale mateřská mohla být podle návrhu TOP 09 u některých žen vyšší, než je jejich čistý příjem. Pastuchová v souladu s vládou vytkla TOP 09, že v návrhu nepočítá s letošním zavedením dávek na otcovskou poporodní péči a dlouhodobého ošetřovného.

Novelu podpořili i lidovci, podle jejich poslance Víta Kaňkovského "stát je povinen dělat vše proto, aby se porodnost zlepšila". Poslankyně Olga Richterová (Piráti) uvedla, že ke zvýšení porodnosti by přispělo spíše více možností práce na zkrácený úvazek, podpora péče o malé děti nebo podpora dětských skupin. Roman Sklenák (ČSSD) byl pro podporu rodin s dětmi, ale ne navrhovanou novelou.