Sněmovní opozice se opět staví proti zavedení možnosti korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí. Předseda poslanců hnutí SPD Radim Fiala při dnešním závěrečném schvalování koaliční volební novely řekl, že jde o pokus o atentát na ústavu. Fiala vystoupil jako řečník s přednostním právem. Kolem 10:30 evidoval sněmovní systém dvě desítky poslaneckých přihlášek do běžné debaty, výhradně od zástupců opozice.

Volby - ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Prokeš

„Jsem přesvědčený, že tento předložený návrh je veskrze nekvalitní, nebezpečný a protiústavní,“ prohlásil Fiala. Korespondenční volba je podle něho nejnebezpečnějším průlomem do ústavního systému v novodobé historii Česka a "brutálním omezením" principu tajnosti voleb. Fiala varoval, že pokud lidé ztratí důvěru v to, že můžou volbami změnit vládu, můžou pak snáze sahat k násilí.

Hlasování poštou z ciziny podle Fialy zvýhodňuje jednu voličů a rozšiřuje prostor možných volebních podvodů. Navrhované parametry korespondenční volby přináší mimo jiné riziko mnohonásobného protizákonného hlasování v zastoupení, uvedl. Fiala také poukazoval mimo jiné na to, že podobu vlády budou moci ovlivnit v širší míře lidé, kteří v Česku vůbec nežijí. „Jde o typické sociální a volební inženýrství,“ míní předseda klubu SPD.

Mají mít Češi, žijící v zahraničí, možnost volit korespondenčně? Názory se různí

Korespondenční volbu ze zahraničí by podle předlohy mohli využít čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Návrh se týká prezidentských, sněmovních a evropských voleb. Poprvé by Češi v cizině mohli podle předlohy hlasovat dopisem už v řádných volbách do Sněmovny v příštím roce. Obě nynější opoziční hnutí ANO a SPD se u krajanů v minulých sněmovních volbách netěšila takové oblibě jako vládní strany. Zastánci hlasování poštou z ciziny zdůrazňují, že korespondenční volba zlepší Čechům pobývajícím v zahraničí dostupnost volebního práva.

Schvalování korespondenční volby dnes poslanci s největší pravděpodobností nedokončí, v jednání o budou pokračovat v pátek. Zákony můžou poslanci schvalovat jen o středách a pátcích vždy mezi 09:00 a 14:00.

Je to patologický lhář, pustil se Babiš do Fialy

Sněmovna zahájila ve středu ráno jednání k závěrečnému schvalovacímu kolu sporného zavedení možnosti korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí. Program mimořádné schůze svolané z koaličního podnětu schválila hlasy vládního tábora asi po hodině, kterou vyplnila vystoupení zástupců opozičního hnutí ANO na jiná témata. Předseda ANO Andrej Babiš se opřel do premiéra Petra Fialy (ODS), označil ho za "patologického lháře". Fiala v jednacím sálu nebyl, byl omluven.

Ministerského předsedu kritizoval Babiš v souvislosti s rozhovorem pro dnešní MF Dnes, v němž se Fiala vyjadřoval k výsledkům voleb do Evropského parlamentu. Fiala mimo jiné uvedl, že nešlo o posílení opozice, když strany vládní koalice získaly devět mandátů, zatímco opoziční strany osm mandátů. „Pan premiér by si měl odpočinout, pokud tvrdí, že opozice v evropských volbách neposílila,“ komentoval to Babiš. Fiala je podle něj "úplně mimo" a "zbláznil se". „Je to patologický lhář. Mám obavy o jeho zdraví,“ uvedl lídr ANO. O Fialovi také řekl, že zničil ODS.

Černá a bílá: Má se volit poštou nebo ne? O korespondenční volbu se tvrdě bojuje

Předseda klubu KDU-ČSL Aleš Dufek v reakci na Babišův asi půlhodinový projev poznamenal, že ve volbách uprostřed volebního období mají voliči sklon se spíš vymezovat proti vládnoucí garnituře a naopak podporovat opoziční strany. „To nemůže zakrýt, že hnutí ANO vyhrálo ty volby,“ podotkl.

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová se podivovala nad tím, že si ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) nepředvolal v souvislosti se žhářským útokem v klíčovských garážích městského dopravního podniku v Praze 9 ruského velvyslance. Fiala po pondělní schůzi Bezpečnostní rady státu uvedl, že je nejen možné, ale velmi pravděpodobné, že do případu je zapojeno Rusko. Schillerová chtěla, aby premiér ve Sněmovně událost vysvětlil. Pokud by tak neučinil, klub ANO by vyvolal mimořádnou schůzi dolní komory, uvedla.

VIDEO: O korespondenční volbě i zbraňové legislativě. Fiala odpovídal v debatě

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) poukázal na omluvy Fialy i ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) z dnešního jednání Sněmovny. Je ale podle Stanjury možná dohoda na tom, aby poslanci dostali informaci ve čtvrtek. „Není to nic konfliktního,“ řekl Stanjura. Podotkl ale taky, že po jednání Bezpečnostní rady státu bylo zveřejněno vše, co bylo nyní možné zveřejnit.