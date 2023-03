Opozice zrychlené schvalování penzijní novely v legislativní nouzi zpochybňuje stejně jako zdůvodnění takového postupu hrozbou značných hospodářských škod. Sněmovní debatu provázejí rozsáhlé obstrukce, dosud trvala asi 45 hodin. K nynějšímu hlasování se dolní komora propracovala po 58 hodinách od úterního zahájení jednání. Rozhodovala hned dvakrát, když první hlasování zpochybnila předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová. Uvedla, že byla proti a na záznamu měla uvedeno kladné stanovisko. Konečný výsledek to ale příliš neovlivnilo

Pro hlasování určila Sněmovna už odpoledne pevný čas na 20:00, a to podle návrhu opozičního poslance Patrika Nachera (ANO). Koalice původně navrhovala hlasování o souhlasu ze zkráceným projednáváním novely na dnešních 15:30. Navzdory prodloužení času pro poslanecká vystoupení a omezení řečnické doby na nejvýše deset minut se na 43 zákonodárců v diskusi nedostalo.

Valorizace důchodů 2023: Spočítejte si na kalkulačce, o kolik se vám zvýší penze

Začalo tak projednávání penzijní novely ve druhém čtení. Poslanci podali do diskuse aktuálně celkem zhruba 130 písemných přihlášek a do sněmovního systému vložili kolem 350 pozměňovacích návrhů. Vedle výše mimořádné červnové valorizace penzí se týkají i stanovení inflační doložky u peněžitých náhrad pro církve v takzvaných církevních restitucích vzhledem k nynější vyšší míře růstu cen. Další čtyři desítky poslaneckých přihlášek do debaty systém eviduje pro třetí čtení, tedy závěrečné schvalování novely.

Vládní novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod vzroste od června o 760 korun místo o předpokládaných 1770 korun, jak by to bylo podle nyní platných zákonných pravidel. Stát podle důvodové zprávy ušetří za letošek 19,4 miliardy korun a příští rok 33 miliard korun, úspory se projeví i do budoucna. Snížení rozpočtových výdajů v dalších deseti letech odhadl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) na 316,4 miliardy korun.

Opozice poukazuje na údajnou zpětnou platnost předlohy, protiústavní je podle ní i proces jejího schvalování. V případě přijetí novely ji hodlá napadnout u Ústavního soudu. Poslanec ODS Karel Haas, který vystoupil jako poslední řečník v debatě o posouzení podmínek pro zkrácené projednání novely, míní. že vláda návrh zdůvodnila správně a že Sněmovna jedná v souladu s ústavními principy. „Jako právník věřím, že zákon projde testem ústavnosti,“ řekl.