Sněmovna schválila úpravu pravidel pro užití genetických zdrojů

Zpřesnění pravidel pro využívání genetických zdrojů podle unijních předpisů přinese vládní návrh nového zákona, který dnes schválila Sněmovna. Předloha, jež nyní zamíří k posouzení do Senátu, upravuje pravidla pro zařazení sbírek genetických zdrojů do unijního registru, který spravuje Evropská komise.

Ilustrační fotoFoto: Shutterstock

Zařazení do registru bude podle předlohy posuzovat ministerstvo životního prostředí. Kontrolovat dodržování podmínek pro přístup ke genetickým zdrojům by v Česku měla inspekce životního prostředí. Za porušení by mohla uložit pokuty až do 50.000 korun, peníze by plynuly do Státního fondu životního prostředí.

Genetickým zdrojem je podle předlohy jakýkoli "materiál rostlinného, živočišného nebo mikrobiálního původu, který obsahuje funkční jednotky dědičnosti a má pro člověka význam z hlediska dalšího využití".

Předlohu dostala Sněmovna od vlády již v minulém volebním období. Zůstala před druhým čtením a s volbami takzvaně spadla pod stůl. Začlenění předpisu EU do tuzemské legislativy má zpoždění. Evropská komise oznámila loni v říjnu ministerstvu pro životní prostředí, že s Českem zahájí řízení pro porušení povinnosti.