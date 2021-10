Kandidátkou koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) na post předsedkyně nové Poslanecké sněmovny bude šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Na dnešní tiskové konferenci po jednání koalic to oznámil předseda ODS Petr Fiala.

Markéta Pekarová Adamová a Petr Fiala | Foto: ČTK

Spolu a Piráti se STAN nabídnou dvě křesla místopředsedů Sněmovny hnutí ANO, odpovídá to podle Fialy volebnímu výsledku. Naopak SPD by podle něj post místopředsedy mít nemělo. "Pokud budeme respektovat zásady poměrného zastoupení ve vedení Poslanecké sněmovny a pokud bude mít hnutí ANO jako nejsilnější klub z budoucí opozice dva místopředsedy, tak to početně nevychází," řekl.